İlk adım atıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak kabul edildi. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi, Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla Semerkant'ta düzenlenen TDT Devlet Başkanları 9'uncu Zirvesi öncesinde liderler aile fotoğrafı için bir araya geldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Teşkilat'a gözlemci üye olmasının kabul edildiğini” söyledi.

Erdoğan: Çözüm sürecine katkı

Erdoğan, "Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstererek, çözüm sürecine de katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini sergilediğiniz için siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Su ve çevre sorunlarına ilaveten iklim değişikliğiyle mücadelede de birlikte hareket edilmesinin Teşkilat'ın ortak yararına olacağını belirten Erdoğan, "Sıfır Atık Projesi'ni, küresel düzeye taşımak üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğumuz karar tasarısına desteğinizi özellikle bekliyorum. Teşkilatımızın uluslararası mecrada görünürlüğünü arttırmamız önem arz ediyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlarda dayanışmamızı güçlendirmeliyiz. Teşkilatımızın bu kuruluşlarla gözlemci üye olması için çabalarımızı yoğunlaştırmalıyız." görüşünü paylaştı.

Çavuşoğlu: Her yerde KKTC’nin yanındayız

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Her zaman her yerde KKTC'nin yanındayız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.

Oktay: Hayırlı olsun

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olarak kabul edilmesinin, Türk dünyasına ve Kıbrıs Türklerine hayırlı olmasını diledi.

Üstel: Diplomasi zaferi

Başbakan Ünal Üstel, KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kazandığı diplomasi zaferi olduğunu kaydetti. Üstel, bu başarının, KKTC’nin tanınması yolunda önemli bir kilometre taşı olacağını vurguladı.

Coşku ve gururla selamlandı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın Türk Devletleri Teşkilatı, gözlemci üyeliğine kabul edilmesi kararını, büyük bir heyecan ve gururla selamladığını ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 10:43