Asgari Ücrette, Taraflar umutsuz

Rahme ÇİFTÇİOĞLU

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2020 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

1 Şubat 2020’de yürürlüğe giren, brüt 3 bin 820 TL, net 3 bin 323 TL olarak uygulanan asgari ücretle ilgili toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erçin Tekakpınar’ın başkanlık ettiği toplantıda, işçi ve işverenleri temsilen konuşmalar yapıldı.

İlk sözü Müsteşar Tekakpınar alarak, 2020 yılının ilk asgari ücretinin Şubat ayında belirlendiğini anımsattı.

Tekakpınar sektörlerin, çalışanların, ekonominin durumunu değerlendirmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu topladıklarını belirterek, pandeminin ekonomiye etkilerine de işaret etti.

Tekakpınar, “Amacımız mevcut şartları değerlendirirken tarafların varsa çalışmalarını da gözden geçirmek ve bakanlığın görüşlerini ortaya koymaktır” dedi.

Arhun: Daveti alınca şok olduk

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası adına konuşan Metin Arhun, ülkede uzun süredir sağlıklı bir ekonomik yapı olmadığını kaydederek, “İşverenler bu süreçte çalışanlardan katbekat etkilendi. Asgari ücret toplantı çağrısını alınca şok olduk” dedi.

İşçi temsilcilerinin görüşlerini alacaklarını, bunlara da saygılı olduklarını ifade eden Arhun, “Ülkenin durumunu da görüyoruz. İşçi tarafı da bizim görüşümüzü dinlesin, hükümet kanadının da değerlendirmesini alalım. Daha çok rakamlarla konuşalım, ülkenin koşullarını konuşalım ve mümkün olan en iyi ücreti belirleyelim ama mümkün olanı…” şeklinde konuştu.

İşverenin katkısıyla oluşturulan fondaki kaynağın da tükenmek üzere olduğunu, destek ödemeleri için 280 milyon TL harcandığını, fonda 22 milyon TL kaldığını öğrendiklerini belirten Arhun, “Bu fon ne kadar doğru kullanıldı, bilemiyorum. Yabancı uyruklu işçilere verilen katkılar da bize göre yanlış şekilde verildi. Devlet onu herhalde bir şekilde iade edecektir. Bunu da konuşacağız” ifadelerine yer verdi.

Yeltekin: Kriz iyi yönetilemedi

İşçi temsilcileri adına konuşan Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin, bakanlığa 18 Eylül’de yazdıkları yazıya ancak 2 ay sonra cevap verildiğini ve komisyonun dün toplanabildiğini belirtti.

Yeltekin, “Bir ay önce de İşverenler Sendikası’na da yazı gönderdik. Asgari ücreti, eksiklikleri, işçi ve işverenlerin sorunlarını konuşma çağrısı yaptık. Tenezzül edip cevap bile vermediler. Elimiz havada kaldı… Bizim kimsenin parasına gözümüz yok, derdimiz evimize bir parça ekmek götürmek onu da zamanında götürmek” dedi.

Yeltekin, pandemi döneminde yaşanan sorunlara da değinerek, ülkedeki siyasi durumun Covid-19’un etkilerini derinleştirdiğini söyledi, “İktidar da muhalefet de bu krizi iyi yönetemedi” dedi.