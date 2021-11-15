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Genç Park hizmette 

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Altyapı projelerini tamamladıktan sonra insan odaklı projelere ağırlık veren Gönyeli Belediyesi, ilklere imza atmaya devam ediyor

Genç Park hizmette 
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Gönyeli Belediyesi ülkede ilklere imza atmaya devam ediyor. Altyapı projelerini tamamladıktan sonra insan odaklı projelere ağırlık veren Gönyeli Belediyesi, ülkede içerisinde BMX, kaykay ve paten pisti olan ilk gençlik parkını hayata geçirdi. 
Gönyeli’deki 47’nci park olan tesisin açılışında birçok etkinlik de yapıldı. Gençlerin güzel, keyifli vakit geçirebileceği fitness, kaykay, paten ve bmx sporunu yapabileceği bir şekilde tasarlanan Genç Park genelde tüm Gönyeli halkına özelde ise gençlere yönelik tasarlandı. 

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Açılış etkinliğinde gençler DJ Behiç ile eğlendi. Ayrıca ülkenin tanınmış BMX sporcularından Bora Altıntaş ile Fibera BMX gösterisi, Elit Brass Band Gösterisi, Akan Zeki de Paten Show da açılışa katılan kalabalık topluluğu eğlendirdi. 
Açılışta kısa bir konuşma yapan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, gençlerin enerjisi ve kendilerinin tecrübesi ile birçok projeye imza atacaklarını kaydetti. 

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