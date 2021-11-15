‘Bu zihniyet değişmeli’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı "Anavatan ilelebet Anavatanımızdır. Tamam, ama artık biz yavru vatan değiliz. 50 yaşına gelmiş yavru mu olur?” dedi.
“Diğer Türk Cumhuriyetlerinden daha yaşlıyız. Ne var ki içimizde yavruluk zihniyetinden kurtulamamış bir siyasi zümre var” diyen Arıklı, “Bunlar ilelebet yavru kalmak istiyorlar ki anamız bizi beslesin. Bu zihniyet yüzünden yarım asırdan bu yana kendi ayaklarımızın üstünde durmayı beceremedik.
YDP bu zihniyeti bitirecek tek partidir" ifadelerini kullandı.
Arıklı, Paşaköy’de düzenlenen Cumhuriyet Şöleninde yaptığı konuşmada sözlerine şöyle devam etti:
Şölende konuşan YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Partinin artık ülke yönetimine talip olacak bir güce ulaştığını söyledi ve "Biz artık koalisyonların küçük ortağı olmak istemiyoruz. Ya Hükümeti kuran parti olacağız ya da Hükümetin güçlü ortağı" dedi.
Gazimağusa İlçe Başkanı Servet Karabacak ise yaptığı konuşmada ilçede bir ay içinde 4. Büyük organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “23 Ocak tarihine kadar durmak yok. YDP’yi Mağusa’da birinci parti yapmak için uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.