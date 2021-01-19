‘Siz de yaptırın’

Doktor, hemşire, hasta bakıcı, veteriner hizmet veren ve sağlık çalışanları kapsamında olanların aşılanma süreci dün tamamlandı. Lefkoşa Pandemi Hastanesi’nde Diyalog’a konuşan sağlık çalışanları “biz aşımızı yaptık, sıra vatandaşlarda. Onları da aşılanmaya davet ediyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Kurtuluş Ömerpaşa

“Ben Veteriner Dairesinde sağlık bölümünde çalışıyorum. Sağlığımız için ben de gelip Covid-19 aşımı yaptırdım. Aşı olduk diye tedbirlerimizi elden bırakmayacağız yine kurallara uyacağız. Bu aşı mücadele edilen salgında etkili olabilmek için gerekli olduğundan herkesin yaptırmasını tavsiye ediyorum.”

Gülbin Saib

“Özel bir laboratuvarda biyolog olarak çalışıyorum. Coronavirüs ile mücadele edilen bu süreçte ülkemize gönderilen aşılardan ben de yaptırdım. İlk dozu vurdurdum, bir süre sonra ikinci dozu yaptıracağım. Umarım bu aşı salgınla mücadelede etkili olur ve kurtuluruz. Vatandaşlara tavsiyem mutlaka aşı yaptırsınlar.”

Didem Gürses

“Sağlık Bakanlığı’nda basın danışmanı olarak çalışıyorum. Aşı yaptırdım. Tüm dünyanın beklediği bir aşıydı. Aşı mücadelenin en önemli parçasıdır. İleriye gidebilmek için aşı yaptırmak son derece önemlidir. Aşı yaptırırken herhangi bir acı veya olumsuzluk yaşamadım. Önümüzdeki haftalarda da ikinci dozunu yaptıracağım. Herhangi bir yan etkisi olup olmayacağını yaşayarak göreceğiz ancak şu an için herhangi bir olumsuzluk yaşamadım. Herkese bu aşıyı yaptırmayı tavsiye ederim.”

Kıymet Subaşı

“Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çalıştığım için aşı yaptırdım. Önceleri herkes gibi korkuyordum ancak endişe edecek bir durum olmadığını anlayınca gelip yaptırdım.

Salgından korunmak için herkese aşı yaptırmayı tavsiye ediyorum. Aşıdan korkulacak bir şey olmadığını belirtmek istiyorum.”

Nuray Akar

“Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde çalışıyorum, aşı yaptırdım. Aşı mücadele ettiğimiz salgında önemli bir etken olduğu için herkese yaptırmasını tavsiye ederim. İlk başlarda ben de aşı olmaktan korkuyordum ancak endişe edecek bir şey olmadığını öğrendiğim zaman kendim gelip yaptırdım. Ne aşı yaptırırken ne de sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşamadım.”

Hatice Kara

“Devlet Hastanesi’nde çalıştığım için ben de gelip aşımı yaptırdım ve çok mutluyum. Aşı yaptırdığım için kendimi güvende hissediyorum. İlk başlarda aşı ile ilgili endişelerim ve korkularım vardı ancak aşı yaptıranları gördüğüm için onlardan cesaretlenerek ben de gelip vurdurdum. Herkese, pandemi ile verdiğimiz mücadele sürecinde aşı yaptırması ve salgından kurtulmamıza yardımcı olmalarını tavsiye ediyorum.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021, 11:27