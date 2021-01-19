Halk adına soruyoruz

Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz Cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden uygulama çerçevesinde sağlık çalışanlarının aşılanması hedefleniyordu. Ancak kaç doktorun ve sağlık çalışanının aşılandığı bilinmiyor. Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; KKTC’de kayıtlı bin doktor, 800 hemşire ve 25 ebe bulunuyor.

Diyalog Medya’yı arayan çok sayıda vatandaş ise, Coronavirüs’e karşı aşılanmaya “evet” derken, bu konuda nasıl bir planlama yapıldığının bilinmediğini belirterek yetkililerden izahat istedi. Vatandaşlar, özellikle 65 yaş üstündekilerin bugünden itibaren aşılanacağı yönündeki açıklamaya karşın; kimsenin ne yapacağını bilmediğine dikkat çekti.

Bu arada, Avrupa Birliği’nin İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Kıbrıslı Türklere gönderdiği 1080 dozluk Covid-19 aşısı, dün sabah Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkanı Cenk Soydan, Pfizer – BioNTech Covid-19 aşısının 1080 kişiye uygulanacağı belirterek, aşının ikinci dozunun bir ay içerisinde gönderileceğinin teyit edildiğini ifade etti.

Teslim alınan aşıların, üç gün önce Sinovac aşısı ile başlayan aşı programı dahilinde kullanılacağını aktaran Soydan, sağlık çalışanlarının ardından 65 yaş üstünün aşılanmaya başlayacağını söyledi.