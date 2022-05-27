Girne renklendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Bahar Şenlikleri, önceki gün öğrencilerin ‘Cosplay’ temalı özel tasarım kostümleriyle düzenledikleri kortej yürüyüşüyle başladı.

Açıklamaya göre, öğrenciler üniversitenin atölyelerinde kendi hazırladıkları kostümleriyle üniversite kampüsünden Girne çarşısına yürüdü.

ARUCAD 2. Bahar Şenliğinin ilk gününde karaoke gecesi ve DJ Alchemist ile Nevss’in performansı yer aldı.

Şenlikler, kostüm yarışmasının ardından Kuzey Kıbrıs’ın özgün müzik gruplarından ‘Healers’ ve ‘Reva’ konserleri ile bugün sona erecek.

Üniversitenin Girne Kampüsünde yer alan etkinliklere tüm halk ücretsiz olarak katılabilir.

