Meydan boş değil

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Doğu Akdeniz konusunda Rumların atacakları veya attıkları her adımın karşılık bulacağını belirterek, "Hiçbir şekilde meydan boş değildir. Kıbrıs Türkü yalnız ve çaresiz değildir" dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz, Maraş açılımı ve Türkiye'nin son dönemde dış politikada attığı adımlarla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs meselesinde 2017'de Crans Montana'da konferansın başarısız sonuçlanmasının ardından Türk tarafının yeni bir sayfa açtığını kaydeden Ertuğruloğlu, buna göre, bundan böyle temel politika olarak "Ada'da iki egemen eşit devletin varlığı" ve "eşit uluslararası statü" noktasına odaklandıklarını söyledi.

Ertuğruloğlu, "(Kıbrıs konusunda) Eğer yeni müzakere süreçleri olacaksa, bunun iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü koşullarında olabileceğini söyleyerek yola çıktık, bundan geri adım da asla söz konusu değil. Birleşmiş Milletler (BM) de 'Taraflar arasında ortak zemin var mı, yok mu?' adı altında bir süreç gerçekleştiriyor. Gerçi ortak zemin olmadığını herkes biliyor. Rahatlıkla iddia edebilirim ki ortak zeminin olmayacağını da herkes biliyor" diye konuştu.

Kıbrıs konusu için "Top uluslararası camianın sahasındadır" değerlendirmesinde bulunan Ertuğruloğlu, uluslararası toplumun 60 yıldır Kıbrıs Türkü'ne yapılan "diskriminasyon"a devam edeceği ya da bu haksızlığa son vererek, Kıbrıs'ın realitesine göre yeni bir yaklaşımla Kıbrıs konusunu gündeme alabileceğini söyledi.

Ertuğruloğlu, Ada'da iki halk, devlet, hukuk ve egemenlik olduğuna vurgu yaparak, sadece Rum tarafının "Kıbrıs Cumhuriyeti", Kıbrıs Türklerinin ise bu sözde devletin toplumu gibi muamele gördüğü sürece Ada'da hiçbir yeni açılım ya da müzakere sürecinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

"Müzakerelerin yokluğu bir dezavantaj değil”

Bakan Ertuğruloğlu, "Müzakerelerin yokluğunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Müzakerelerin yokluğunun tek bir nedeni vardır; Ada'da var olan iki egemen eşit devletin ve eşit uluslararası statülerinin Batı dünyası tarafından onaylanmamış olması, BM ve AB faktörü ile bunlardan kaynaklanan diğer faktörlerdir. Bu şekilde devam ettiği sürece Kıbrıs konusuyla ilgili müzakere olmayacaktır. Olmadı demek de 'biz yandık, bittik ve mahvolduk' diye bir şey söz konusu değildir. Bizim hayattaki tek seçeneğimiz Rumlarla ortak olmak değildir. Her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyoruz çünkü bizim için dünyadaki en önemli devlet olan ana vatanımız Türkiye yanımızdadır" diye konuştu.

"Rum tarafı hiçbir şekilde ders almıyor"

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"(Doğu Akdeniz'de) Rumların atacakları veya attıkları her adım karşılık bulacaktır, hiçbir şekilde meydan boş değildir. Kıbrıs Türkü yalnız ve çaresiz değildir. Ana vatan Türkiye faktörü ve girişimleriyle Rumların yaratmaya çalıştıkları Doğu Akdeniz asla yaratılamayacaktır. Şimdi girdikleri parsel, ana vatanımızın haklarının söz konusu olduğu bir parsel değil ama Kıbrıs Türk halkının hakkının olduğu bir parseldir. Bu adımlarının da karşılığı kendilerine verilecektir, yanlarına kalmayacaktır. Doğu Akdeniz'de, Mavi Vatan'da, Kıbrıs Türk halkını hiçe sayan, Türkiye'nin haklarını ve çıkarlarını hiçe sayan hiçbir girişim başarılı olamayacaktır. Bunun tek bir akıl yolu vardır; bütün paydaşların bir araya gelerek, hakça ve adilce bu zenginliklerin nasıl paylaşılacağının akıl yoluyla değerlendirilmesidir. Bu yöndeki önerilerimiz yıllardır yapılmaktadır ama Rum tarafı hiç bir şekilde ders almıyor."

Ertuğruloğlu, ABD'nin Yunanistan'da ve Türkiye'de yoğun askeri hareketliliği olduğunu, bunu kaygıyla izlediklerini ve bunların amacının ne olduğunu sormanın en doğal hakları olduğunu belirtti.

