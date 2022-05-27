Sonunda başardılar

Ülkesinde aleyhinde tutukluluk emri varken, yatırımcı olarak Kıbrıs vatandaşlığı almak için başvuran, ardından tutuklanmasına karşın vatandaşlığı onaylanan Vietnamlı'nın, eşi ve çocuklarının da Kıbrıs vatandaşlığı aldığının ortaya çıktığı belirtildi.

Filelefheros gazetesi, Vietnamlı'nın eşi ve çocuklarına da pasaport verilmesi haberine geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete, Vietnamlı'nın, 2019'da Kıbrıs vatandaşlığı başvurusu askıdayken, avukatları aracılığıyla imza atmak için Güney Kıbrıs’a gelmesinin engellendiğini belirtirken, eşine ve çocuklarına vatandaşlık verildiğine dikkati çekti.

Gazete, Vietnamlı'nın başvurusu askıdayken bazı kişilerin Güney Kıbrıs’ta eşi ve çocuklarına vatandaşlık vermek için acele ettiğini belirtti.

Habere göre İçişleri Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, bahse konu kişiye Kıbrıs vatandaşlığı verilmediğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca Bakanlar Kurulu’nun 8 Ekim 2021’de Vietnamlı'nın eşi ve çocuklarının vatandaşlığının geri alınmasına karar verdiğini, ailenin vatandaşlığının geri alınması olayının, bağımsız komitesinin önünde bulunduğunu belirtti.

Gazete, Vietnamlı'nın başvurusu inceleme altındayken eşi ve çocuklarına vatandaşlık verilmesinin akıl almaz bir olay olduğuna da dikkati çekti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ilgili haberinde konunun, Hukuk Dairesi tarafından incelendiğini yazdı.