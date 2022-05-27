İyi ki Diyalog var

Başkanlığını Mehmet Güreş’in yaptığı Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği heyeti dün Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ı ziyaret etti.

Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, Başkan Mehmet Güreş ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Suay, Lisani Kalkanlı’dan oluşan heyetin ziyaretine eşlik etti.

Heyet, ilk ziyaretlerini Diyalog Medya’ya yaptıklarını ifade etti.

Heyet, sosyal konulara hassasiyet göstermesi ve Gündem Özel programında toplumsal sorunlara yer vermesi nedeniyle Akar’a plaket taktim etti.

Güreş: Amacımız dayanışmayı geliştirmek

Ziyarette konuşan Başkan Güreş, Engelliler Derneği, Damla Derneği, İyilik Derneği’ni de içinde barındıran bir çatı derneği olduklarını söyledi. Güreş, amaçlarının Kıbrıs kültürünü tanıtmak, ihtiyaçlı kişilere destek olmak, öğrencilere burs vermek, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek olduğunu ifade etti.

Güreş, “Elimizden geldiğince dokunabileceğimiz noktalara elimizi uzatacağız. Adımızdan da anlaşıldığı üzere, Toplumsal Dayanışma Derneği olarak bu yola çıktık” dedi.

Güreş, “ Sizlerle tanışmak ve kendimizi anlatmak adına bu ziyaretlere önem veriyoruz. Bizlere gösterdiğiniz hassasiyetten dolayı da ayrıca teşekkür ediyoruz ”ifadelerini kullandı.

Akar: Birlikten güç doğar

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar da, Toplumsal Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Güreş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Akar şöyle devam etti:

“Ülkede birçok dernek ve cemiyet var. Aynı amacı güden ancak ayrı olan dernekler bir çatı altında toplanmalıdır. Birlikten güç doğar. Mesela çevre ile ilgili 130 dernek var ama çevremiz gittikçe daha kötü oluyor. Tek çatı altında veya daha az dağılarak, örgütlü bir şekilde çalışarak daha iyi sonuçlar alınabilir. Güzel ülkemizle, insanımızla, dayanışma ile sorunları çözmemiz lazım. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu kritik süreçte dayanışmanın önemi daha da arttı. Diyalog Medya olarak dayanışma, yardımlaşma ve toplumsal sorunları ele alma konusunda zaman olduğu gibi bundan sonra da üstümüze düşeni yapacağız.”

