İstişare iyidir 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Akın Manga başkanlığındaki Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Açıklamaya göre, kabul sırasında Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan ekonomik protokol, yeni Ercan Havalimanı, uçak bilet fiyatlarının ucuzlatılması ve bakanlığa bağlı dairelerde çalışan personelin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün geçmiş yıllarda imzalanan protokollerden bir farkı bulunmadığını, bu konuda yanlış bilgilerle algı oluşturulup halkın kafasının karıştırılmak istendiğini ifade etti.

Arıklı, geçmiş protokollerde yerine getirilemeyen taahhütlerin son protokolde de yer aldığını, ancak protokollere karşı çıkan malum çevrelerin gerçekleri çarptırmaya devam ettiğini kaydetti.

“Protokol uygulanırsa KKTC’nin önü açılacak” diyen Arıklı, protokole karşı olanların manipülasyonu nedeniyle vatandaşın bu konuda ciddi bilgi kirliliğine maruz kaldığını belirtti.

Arıklı, yeni Ercan Havalimanı’nın mümkün olan en erken zamanda tamamlanıp hizmete alınması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini, sendikanın bu konuya gösterdiği ilginin de memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Arıklı, “Memur-Sen ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olacağız. Sendikanın sağduyulu çalışmalarını her zaman takdir ile karşılıyorum” şeklinde konuştu.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga ise Yeni Ercan Havalimanı’nın tamamlanması için Bakan Arıklı’nın girişim ve çabalarını takdirle karşıladıklarını, yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte bilet fiyatlarında yaşanacak düşüşün kendileri için oldukça önemli olduğunu belirtti.

KKTC Toplu Taşıma Master Planı’nın da bir an önce uygulamaya konmasını beklediklerini kaydeden Manga, zaman ayırıp kendileriyle görüştüğü için Bakan Arıklı’ya teşekkürlerini sundu.

Manga: Ünal Üstel Hükümeti meşrudur

Öte yandan Kıbrıs Türk Memur-Sen, KKTC Anayasası’na uygun olarak, KKTC Cumhurbaşkanı’nın hukuka uygun olarak yaptığı yetkilendirme ve UBP yetkili kurullarınca desteklenen Ünal Üstel hükümetinin meşru olduğunu belirtti.

Sendika Başkanı Akın Manga bu konuyu gündemde tutarak, “Türkiye karşıtlığına” çanak tutmanın abesle iştigal olduğunu ve muhalefetin acizliğinin göstergesi olduğunu savundu.

Manga açıklamasında, Memur-Sen’in istem ve beklentisinin siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte, halkın tüm kesimlerinin mevcut sorunlarının çözümüne yönelik alınacak ivedi tedbirler olduğunu kaydetti.