HP’nin zor günleri

Geçtiğimiz hafta sine-i millete gideceklerini açıklayan Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Kudret Özersay, dün Meclis Başkanlığı’na çekilme dilekçesi vererek, milletvekilliğinden istifa etti. Ancak HP milletvekilleri Ayşegül Baybars ile Jale Refik Rogers sessizliğini korumaya devam etti. HP’nin iki vekilinin bundan sonraki süreçte nasıl adım atacağı merak konusu olurken, partiden yapılan açıklamada, Özersay’ın, HP Parti Meclisi tarafından alınan sine-i millet kararına uygun olarak Meclis Başkanlığı’na milletvekilliğinden çekilme dilekçesi verdiği ve partisi adına ilk adımı attığı bildirildi.

İlk adımı istifamı vererek atıyorum

Özersay yaptığı açıklamada, “Meclis İç Tüzüğü’ne göre ‘milletvekilliğinden çekilme’ olarak tarif edilen başvuruyu partimin aldığı sine-i millet kararının gereği olarak tüm bu yaşanan demokrasi dışı, iradeye ters gelişmeleri sineye çekmemek için, bunları normal kabul etmediğimizi göstermek için partimin başkanı olarak ilk adımı istifamı vererek atıyorum. Benim istifam ya da doğru hukuki ifadeyle milletvekilliğinden çekilme kararım sadece bir başlangıçtır” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin gecikmesini istemediğini belirten Özersay, başvurusunun en erken zamanda ve her durumda temmuz ayı başında Meclis Anayasal olarak tatile girmeden önce Meclis Genel Kurulu’na sunulmasını talep etti.

Gerekçelerini bir kez daha açıkladı

“ Bağımsızlığa ve devletin itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım”

HP Genel Başkanı Özersay, iç tüzük gereği gerekçeli olması gereken başvurusunda milletvekilliğinden çekilme kararının gerekçelerini şu sözlerle ifade etti:

“KKTC devletine, bağımsızlığına, halk iradesine, demokrasiye ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı saygıya dayalı iyi ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğine inanan Halkın Partisi’nin Lefkoşa milletvekili olarak son dönemde ülkemizde yaşanan gelişmelerden büyük rahatsızlık duymaktayım.

Halk iradesi ve demokrasi hilafına kurulan ve meşru olmadığını düşündüğüm son UBP-DP-YDP hükümetinin varlığı; yozlaşmış siyasetin irademizi temsil değil teslim etmesi, iradeye müdahale bağlamında bardağı taşıran son damla olmuştur.

Ülkemize ve halkımıza bu yaşatılanların normalleştirilmemesi ve kanıksanmaması için bir tepki vermek; meşru gördüğümüz Cumhuriyet Meclisi’nde meşru olmayan ve demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulmuş olan bir hükümetle sanki bu olağanmış ve meşruymuş gibi ilişkiye girmemek, yasama ve denetim çalışması yapmayı kabul etmemek ve bu şekilde iradeye, demokrasiye, bağımsızlığa ve devletin itibarına sahip çıkmak maksadıyla milletvekilliğinden çekilme kararı aldım.

Halkın Partisi’nin aldığı sine-i millet kararının uygulanmasının ilk adımı olan milletvekilliğinden çekilmeye hür irademle karar verdim.”

