Uzlaşıya varıldı

Başbakan Ünal Üstel, Dilekkaya köyünü ziyaret ederek köylüler ile görüştü sorunlarını dinledi.

Başbakan Üstel, bazı sıkıntılardan dolayı yol yapım çalışmaları duran Dilekkaya ve Gaziköy yolu için Dillekkaya’da köylüler ile görüştü ve bir uzlaşıya varıldığını kaydederek yol yapım çalışmasının haftaya başlayacağını söyledi.

Açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevini yürüttüğü dönemde yolların iyileştirilmesi için çalışmalar yaptığını ifade ederek, “Özellikle 1974 öncesi Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde büyük emeği olan 4-5 köy halkının daha iyi hizmet alması ve araçlarında daha güvenli seyahat etmesi için bir çalışma yaptık. Ardından Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile imzaladığımız protokolle ülke genelinde 322 kilometre köy yolunun yenilenmesi projesine de imza attık” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Resmiye Canatay’ın döneminde de yol projelerinin sürdürüldüğünü anlatan Başbakan Üstel, kurulan UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinde de bu projelerin hayata geçirilmeye devam ettiğini söyledi.



Köylüler mağdur edilmeyecek

Başbakan Üstel, kendisine 5 köyle ilgili itilaflı konular olmasından dolayı yol çalışmalarının durduğunu söylendiğini belirterek, KKTC ve TC Karayolları ile istişare ederek durumu yerinde görmek ve istişare etmek üzere köyleri ziyarete gittiğini kaydetti. İtilaflı olan mal sahipleri ile görüştüğünü anlatan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bunlar bizim insanımız ve köylülerimizdir. Geçmişte nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bugünlere gelene kadar varoluş mücadelesi yaptılar ise bugün de ayni mücadeleyi gösterip bir birlerine dayanarak omuz omuza vererek bu yolları iyileştirmek için bir konsensüs sağladık. İlgili şirket ile de temas kurduk ve yolun gelecek hafta işe başlaması konusunda anlaştık”.

Gelecek hafta ilgili şirketin çalışmalara başlayacağını kaydeden Üstel, 3.5 kilometre olan yolun süratle tamamlanacağını ve köylülerin daha güvenli seyahat etmesini sağlayacaklarını belirtti.

Başbakan Üstel, sorunun aşılmasında katkıları olan ve karşılıklı anlayış gösteren tüm köylüler ile köy muhtarlarına teşekkür ederek, Başbakanlık ve ekibinin bu gibi konuları çözmek için görevde olduğunu da kaydetti.



Ceyda: Üstel’e teşekkür ederiz

Bölge sakinlerinden Oğuz Ceyda da söz alarak bir müddetten beridir Dilekkaya ile Gaziköy arasındaki asfalt yenileme çalışmalarının mülk sahiplerinin itirazlarından dolayı durduğunu söyledi.

Asfalt dökülmemesinden dolayı Lefkoşa’ya ulaşımı sağlayan Dilekkaya, Erdemli ve Yiğitler köylülerinin mağdur olduğuna dikkat çekti. İki aydır sorunun devam etmesinden dolayı köylüler arasında bir gerginlik oluşmaya başladığını kaydeden Ceyda, konuyu Başbakan Ünal Üstel’e iletmemizin akabinde köyleri ziyaret ederek köylüler ile görüştüğünü belirtti.

Pazartesi Ankara'ya gidiyor

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak üzere 30 Mayıs Pazartesi Ankara’ya gidiyor.

Açıklamaya göre Başbakan Üstel Salı günü Ankara’da resmi temaslarda bulunacak.