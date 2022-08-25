Girne’yi coşturdu

Girne Belediyesi’nin düzenlediği 10’uncu Girne Kültür Sanat Günleri ünlü sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle başladı.

Karaca Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Sevilen sanatçı en çok beğenilen şarkılarını seslendirirken, konsere katılanlara güzel anlar yaşattı.

Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında, 6 Eylül Salı Mustafa Ceceli; 22 Eylül Perşembe Leman Sam; 12 Ekim Çarşamba Kolpa konser verecek.

100 TL olan konser biletleri, mesai saatleri içerisinde Girne Belediyesi, belediyeye bağlı muhtarlık vezneleri, Lefkoşa ve Girne Deniz Plaza ile Rüstem Kitap Evi ve konser öncesinde amfi tiyatro girişinden temin edilebilecek.

