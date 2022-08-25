Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla Türkiye'nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 7 Kıbrıs gazisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) ziyaret ediyor. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Kıbrıs Gazilerinin Kıbrıs Gençleri ile Mavi Vatan Buluşması" projesi kapsamında KKTC'de bulunan Kıbrıs gazileri ve gençleri kabul etti.

Töre, şehitleri olmayan bir milletin bağımsız olmaya hakkı olmadığını belirterek, devletlerin gazilerine, şahit ailelerine sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Canı cana kanı kana katarak bugünlere geldiklerini, Rumların bu topraklarda yaptığı saldırıların barbarlık olduğunu vurgulayan Töre, sadece cephede mücadele verilmediğini, toplu katliamlar da yaşandığını dile getirdi.

Töre, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle Rumların emellerine ulaşamadığına ve Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında bulunduğuna işaret ederek, "Bir gün mutlaka geleceğini biliyorduk. Rumlar bize 'bekledim de gelmedin' şarkıları çalıyordu. Ama Anadolu'da da 'bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilirim' diye bir şarkı dilden dile dolanıyordu." diye konuştu.

Yalçın: Vatan bilinci aşılanmalı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gazileri Genel Müdürü Şemsettin Yalçın, Türkiye'nin her zaman "yurtta sulh cihanda sulh" ilkesiyle hareket ederek dünyanın neresinde olursa olsun haklı ve mazlum olan zulme uğrayanların yanında olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 7 bölgesinden harekat sonrasında Ada'ya bir daha gelemeyen gazilerle bu ziyareti yaptıklarını aktaran Yalçın, gençlere ülke ve vatan bilincini aşılamak, şehitlik ve gazilik kavramlarıyla ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla bu projeyi yerine getirdiklerini söyledi. Türk Mukavemet Teşkilatı Başkanı Yılmaz Bora'yı da ziyaret eden heyet, bugün de ziyaret ve temaslarına devam edecek.