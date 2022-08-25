‘Hatadan dönülmeli’

Özlem ÇİMENDAL

Yerel yönetimler reformu kapsamında Akdoğan’a bağlanması öngörülen Ulukışla köyü sakinleri bur birleşmeye sıcak bakmıyor. Geçimini ağırlıklı olarak hayvancılık ve tarımla sağlayan Paşaköy’e bağlı Ulukışla köyü sakinleri Halk Meclisi programına konuk oldu.

Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü moderatörlüğünde gerçekleştirilen Halk Meclisi’nin Ulukışla’da yapılan programına katılan köy muhtarı Aynur İş, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve bölge sakinleri Akdoğan yerine Geçitkale Belediyesine bağlanmak istediklerini ifade etti.

Ulukışla Muhtarı Aynur İş, aralarında 600 metre mesafe olan Serdarlı Belediyesi dururken, 20 kilometre uzaklıktaki Akdoğan belediyesine bağlanmak istemediklerini söyledi.

Ulukışla Muhtarı Aynur İş şunları aktardı:

“Köyümüzün genel coğrafi durumu ortadadır. Bizi güney Mesarya’ya bağlayacaklar ama bizim güneyle alakamız yok. Ağıllar bölgemiz, mezarlığımız, sanayi bölgemiz var, batıya geldiğimizde ise askeri bölgemiz var. Dolayısıyla köyümüz kuzeye ve doğuya doğru büyüyebilir. Coğrafi olarak ise 650 metre kaldı. Serdarlı-Ulukışla birleşmesinde, burada iç içe yaşayan bir köy. Köyümün gelişimi açısından, ekonomik açıdan düşünülüyorsa belediyeler açısından da bizim için uygun olan bucak Serdarlı ve Geçitkale’dir. Bu hatadan dönülmelidir.”

Habil Tülücü: Ulukışla’nın çöplerini ben topluyorum

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü de Ulukışla’ya hizmetlerinin çok olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

“Bu köyün çöpünü ben topluyordum, üstelik bedava. O zaman Serdarlı buradaydı. Bakın Ulukışla’ya Paşaköy’den gelip ben topluyordum. Allah rahmet eylesin muhtar bana geldi, ben de ona hizmet için ilaçlama gönderdim, çöpünü topladım. Gün geldi köyler belediyeye bağlanacak denildi, ben de bu köye hizmet verdiğim için, muhtarın ve azaların rızasıyla Paşaköy’e bağlandı. Paşaköy’de yedi kişiyle istihdam yapıldı. Benden memnun olmayan da olabilir, hepimiz insanız bir eksiğimiz olabilir. Ne zaman telefon çalsa cevap veririm. Herkesle ilgilenirim.”

Ulukışlalılar dert yandı

Akdoğan’a bağlanmak istemeyen köy sakinleri ise şöyle konuştu;

“Yıllardır her türlü resmi işlemlerimiz Geçitkale’ye gidiyoruz ve işlerimizi orada yapıyoruz. Polisle, kaymakamlıkla olan işlerimizi Geçitkale’ye giderek yaptırıyoruz. Buradaki hayvan besicileri Geçitkale’deki Veteriner Dairesi’nde işlemlerini yaptırıyor. Sağlık ocağı, eczane, banka işlemleri, market, petrol işleri için ise Serdarlı’ya gidiyoruz. Görneç, Serdarlı ve Pınarlı’nın tarımsal arazileri Ulukışla toprağında… Bu bölgenin insanı bu kadar bağ kurmuşken neden ısrarla bizi Akdoğan Belediyesi’ne bağlamak istiyorlar?”

Balık baştan kokar

Belediyelerinin kapanmasına tepki gösteren Ulukışlalılar, kapanmanın yukarıdan başlaması gerektiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Belediyeler kapanacaksa önce yukarıdan başlamaları lazım aşağıdan değil. Balık baştan kokar, önce daha büyük makamların kapatılması lazım. 50 tane milletvekilinin olduğu yerde ne var acaba. Bir şey oldu mu Meclis’te herkes suçu birbirinin üzerine atıyor. Yalanlarla hiçbir yere varamazlar. Bizim belediyeyi kapattıkları zaman bir tane belediye bir sürü köye bakacak. Kaç kişiye hizmet verebilecek.?”