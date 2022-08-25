Bir ay içinde yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen kavgada Nijeryalı öğrencinin gözüne ciddi şekilde zarar veren Muhammed Tapınç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Olayın ardından tutuklanan Hasan Tapınç ise yapılan soruşturma sonucu suçla bağı görülmediğinden mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Gözüne delici alet soktuğu Boris Ndip Takang’ın kör olmasına neden olan Muhammed Tapınç cezaevine gönderildi.

Delici aletle saldırdı

Soruşturmayı yapan polis, Muhammed Tapınç’ın, 15 Ağustos 2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 17 numaralı dairesinde eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu Boris Ndip Takang’ı ciddi şekilde darp ettiğini, sağ gözüne delici alet saplayıp kör olmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, Boris Ndip Takang’ın aynı gün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındığını, ciddi operasyonlar geçirdiğini söyledi.

Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını ifade etti.

Polis, meydana gelen olay sonrası gözüne delici alet sokulan Boris Ndip Takang’ın kör olduğunu, olayın son derece ciddi olduğunu belirterek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Mahkeme zanlıyı yargılanmak üzere bir ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.