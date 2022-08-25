Çantada 10 bin lira vardı

Suna ERDEN

Nijerya uyruklu Ovie Princewill Egbo ve iki arkadaşı bitcoin satacakları gerekçesiyle buluştukları Emmanuel Atoybi’nin para ve cep telefonunu çaldı. Atoybi içerisinde para olan çantayı ve cep telefonlarını alan zanlıların peşine düştü. Çantayı almaya çalışan Atoybi ile zanlılar arasında arbede yaşandı. Zanlılar çantayı çekip almaya kalkışan Atoybi’den kurtulmak için parmaklarını ısırdı. Atoybi’nin yaşadığı acı nedeniyle çantayı bırakmak zorunda kalırken, zanlılar para ve telefonları alıp kaçtı.

Meydana gelen olay Girne’de yaşandı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada 3 zanlından Ovie Princewill Egbo yakalanırken, diğer 2 şahsın arandığı açıklandı.

Egbo mahkemeye çıkarılarak, yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.



Suç ortakları aranıyor

Duruşmada olayı aktaran polis, Ovie Princewill Egbo, Ochuko Kpemuki ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın bitcoin satacakları bahanesiyle Emmanuel Atoybi’yle buluştuklarını söyledi. Polis, 3 zanlının Lefkoşa’dan Girne’ye gelen Atoybi’nin aracına bindiğini belirtti. Polis, zanlıların Atoybi’nin iPhone 8 Plus marka cep telefonunu, arka koltukta bebek çantası içerisinde bulunan 10 bin lira nakit parayı ve sürücü koltuğunun altında muhafaza edilen çanta içerisindeki 230 doları alıp araçtan inerek kaçmaya başladıklarını açıkladı. Polis memuru, Atoybi’nin parasını ve cep telefonunu alabilmek için zanlıların peşine düştüğünü söyledi. Polis, Atoybi’nin çantasını almak isterken zanlıların

onu itekleyip sol baş parmağını ısırıp soygun suçunu işlediğini açıkladı. Polis memuru, zanlının olayın ardından tutuklandığını, suç ortaklarının ise arandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, ülkede işsiz ve kayıt dışı bulunduğunu belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı 70 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.