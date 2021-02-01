Göçmen kuşlardan olan flamingolar bu yıl Kıbrıs’ta daha çok sulak alanda görüntülendi

Kavisli gagaları, zarif hareketleri ve pembe tonlarındaki renkleriyle dikkat çeken göçmen kuşlardan flamingolar, bugünlerde Kıbrıs’taki sulak alanların kış konukları oluyor. Güney Kıbrıs’ta başta Larnaka’daki Tuz Gölü olmak üzere sulak alanlarda konaklayan flamingolar, görenleri büyülüyor. Gazimağusa’da Gülseren Göleti’nde, Mehmetçik Göleti’nde ve Haspolat Arıtma Tesisi’nde görüntülenen flamingolar doğaya güzellik katıyor. 70 yıla varan ömürleriyle en uzun yaşayan kuş türlerinden olan ve tek ayak üzerinde duruşlarıyla ve uyumalarıyla tanınan flamingolar, toplu yaşamı seviyor. Flamingolar, sığ sularda yaradılışlarından gelen avlanma mekanizması olan kıvrık gagalarıyla avı saklandıkları yerden çıkarabiliyor.

Ağrotur ve tuz gölü

“Bird Life Cyprus” örgütünün web sitesine yer alan bilgilere göre; Kıbrıs’ta “büyük flamingolar” Ağrotur ve Larnaka Tuz göllerinin yaygın bir kış ziyaretçisi. Her yıl Kıbrıs'taki flamingo sayıları ve hatta burada ne kadar kaldıkları yağışlardaki dalgalanmalara ve dolayısıyla tuz göllerindeki su seviyelerine göre değişiyor. Kış aylarında tuz göllerinde büyük sürülerde binlerce flamingoya rastlanıyor ve kışların yağışlı geçtiği yıllarda bazı flamingolar yazı da Kıbrıs'ta geçiriyor.