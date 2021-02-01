Çerçeve belli

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yerini ve zamanını belirlemeye çalıştığı Kıbrıs’la ilgili tarafların katılacağı gayriresmi 5+1 toplantısında yeni fikirlerin gündeme geleceğini ve bu doğrultuda egemen eşit iki devlete dayalı çözüm politikalarını masaya getireceklerini ifade etti. Tatar “Masada, Anavatan Türkiye’nin de olması en büyük gücümüz olacaktır” dedi.

Bazı çevrelerin ileri sürdüğü “Nasıl olursa olsun da çözüm olsun” mantığıyla hareket etmeyeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Devletimizden, özgürlüğümüzden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusundaki son gelişmeler ile ilgili açıklama yaptı.

Tatar, BM Güvenlik Konseyi’nin, Kıbrıs’ta BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak aldığı kararda Kıbrıs sorununa federasyon zemininde çözüm bulunmasına atıf yapılmasının, çeşitli spekülasyonlara neden olurken, bazı çevrelerin de bu kararı bilinçli olarak “egemen iki devletli çözüm önerisi ortadan kalktı” şeklinde değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Yeni bir fikir ve yeni bir politika

Tatar, federasyon zemininde uzun yıllardan beri devam eden müzakere süreçlerinin özellikle Annan Planı referandumu sonrasında ve özellikle Crans Montana’da Rum tarafının uzlaşmaz ve olumsuz tutumları sonucunda çökmesinden sonra, egemen iki devlete dayalı çözüm şekli, yeni bir fikir ve yeni bir politika olarak gündeme getirdiklerine işaret etti.

Tatar, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi anavatan garantör Türkiye tarafından da desteklenmiş ve bu yönde yoğun girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Tatar, halkın da Cumhurbaşkanlığı seçiminde büyük bir çoğunlukla egemen iki ayrı devlete dayalı çözüm şekline destek verirken, Güney Kıbrıs’ta bazı çevreler ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de iki egemen devlete dayalı çözüm şeklini dillendirdiğinin unutulmamasını istedi.

Türkiye en büyük gücümüz

Cumhurbaşkanı Tatar, bu yeni fikir ve yeni politika büyük bir yankı yaratırken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de düzenlediği 2021 yılının ilk basın toplantısında gündemi değerlendirirken, “yeni fikirlere açık ve tarafları dinlemeye hazır olduğunu” belirttiğini hatırlatarak şöyle devam etti:

“BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de belirttiği gibi zamanı ve yeri belirlenmeye çalışılan gayriresmi 5+1 toplantısında yeni fikirler gündeme gelecek ve bu doğrultuda egemen eşit iki devlete dayalı çözüm politikamızı masaya getireceğiz. Masada, Anavatan Türkiye’nin de olması en büyük gücümüz olacaktır.

BM Güvenlik Konseyi’nin söz konusu son kararında bazı çelişkili ifadeler egemen iki eşit devlete dayalı çözüm önerimizi geri çekeceğimiz veya bundan vazgeçeceğimiz anlamını asla içermemelidir. Bu konuda kararlıyız ve girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde açıkladığım, halkın da onay verdiği ve Anavatan Türkiye’nin de desteklediği egemen eşitliğe dayalı iki devlet formülü, Kıbrıs'ın gerçeklerine dayalı yeni bir politikadır ve bu politika Kıbrıs için olduğu kadar bölge için de oldukça önemlidir. İki egemen devlete dayalı çözüm politikamızda kararlıyız ve bu politikadan geriye dönüş yoktur. Halkımızın da bir 50 yıl daha müzakerelerin sürmesine tahammülü yoktur.

Ülkemizin, halkımızın ve yetişen yeni nesillerin geleceğini belirsizlikler içerisinde tehlikeye atmamız söz konusu değildir. Halkımız 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmesine müsaade edilmeyecektir.

Bir kez daha belirtmek gerekir ki 5+1 gayriresmi toplantıda, duruşumu, irademizi ve yeni politikamızı ortaya koyacağız. Rum-Yunan ikilisi ile bu ikiliye destek veren ülkelerin baskı ve dayatmalarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bazı çevrelerin ileri sürdüğü “Nasıl olursa olsun da çözüm olsun” mantığıyla hareket etmeyeceğiz, devletimizden, özgürlüğümüzden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünden ve Türk askerinden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC’ye yapacağı ziyarete de işaret ederek Çavuşoğlu ile görüşmesinde gayriresmi 5+1 toplantısı için pozisyonlarını netleştireceklerini açıkladı.

Halkımız müsterih olsun

Cumhurbaşkanı Tatar, “Halkımız müsterih olsun, Anavatan Türkiye tüm gücüyle her zaman olduğu gibi yanımızdadır. Halkımızın 1974 öncesine dönmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, devletimizi, özgürlüğümüzü ve egemenliğimizi tehlikeye atacak bir anlaşmayı imzalayacak kalem de bende yoktur. Dileğim ve temennim gayriresmi 5+1 toplantının olumlu sonuçlanması ve son nokta olmasıdır” dedi.