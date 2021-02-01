Komşuları kurtardı

Tek başına yaşayan 75 yaşındaki Firdevs Baflı, evin salon kısmında başlayan yangın sonrasında alevler arasında kaldı

Komşuları kurtardı
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Onur ULAĞ

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de tek katlı evde yalnız yaşayan Firdevs Baflı (75) dün ölümle burun buruna geldi.  
Evinde çıkan yangında mahsur kalan Baflı’yı komşuları mutfak kapısından dışarı çıkararak kurtardı. Ancak komşular yetişene kadar alevler arasında mahsur kalan Baflı’nın yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.
Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Baflı’nın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Dehşeti yaşadı
Elde edilen bilgilere göre; yangın dün saat 15.00 sıralarında çıktı. Evin salon kısmında başlayan yangın kısa sürede her yeri kapladı. Dumanı fark eden komşuları, Baflı’yı mutfak kapısından çıkardı. 
Yangın nedeniyle vücudunun muhtelif yerlerinde ciddi yanıklar oluşan ve dumandan etkilenen Firdevs Baflı, ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baflı’nın durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. 
İtfaiye ekipleri, yangını söndürürken, evin birçok eşyası yandı, camlar patladı ve duvarlar isten zarar gördü.  

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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