Güvence verdiler

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Covid-19 salgın sürecinin ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için alınacak kararlar arasında bankalardaki mevduatlarla ilgili herhangi bir kararın olmadığını ve olmayacağını” söyledi. Saner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın dün yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını da söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir televizyonda ekonomik önlemlerle ilgili yaptığı bir açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verdiğini belirterek “Konuşulan ve alınacak olan tedbirler arasında mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yoktur” dedi.

Saner: Diyalog halinde yeni bir paket hazırlanıyor

UBP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre; Başbakan Saner, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın dün yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını, Arıklı’nın da bu yanlış anlamayı düzelttiğini kaydeden Başbakan Saner, “Ancak basından gelen sorular üzerine şu hususları vurgulamakta fayda görüyorum” diyerek şunları ifade etti:

“Hükümetimiz bir taraftan Covid-19 salgının ülkemizdeki etkilerini en aza indirgemek için yoğun bir çaba içerisine girerken diğer taraftan da salgının sosyo-ekonomik yaşantımıza getirdiği sıkıntıların aşılması için tüm kesimlerle diyalog halinde yeni bir paket üzerinde çalışmaktadır.

Hedefimiz kısa ve orta vadeli olacak önlemler ve kararlar ortaya koyarak kamu-özel tüm çalışanlarımızı mağdur etmemek, sektörlerimizde oluşan olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktır.

Ancak tasarladıklarımız içinde kesinlikle vatandaşların mevduatları ile ilgili bir karar yoktur ve olmayacaktır.

Bu hafta içinde alacağımız kararlarla inanıyoruz ki Covid-19 salgınını bir süre sonra kontrol alıp yeniden açılma sürecine girmekle, Anavatan Türkiye’nin desteği ve imzalayacağımız 2021 yılı Mali ve İktisadi İşbirliği Protokolü ile makroekonomik dengeler yeninden oluşacak ve ülkemiz ekonomisini düzlüğe çıkaracağız.”

Başbakan Ersan Saner, halktan beklentilerinin bu zor günlerde, yardımlaşma, dayanışma, birlik beraberliğe daha fazla önem verilmesi ve Covid-19 salgını atlatmak için alınan önlem ve kararlara uyulması olduğunu da vurguladı.

Arıklı: Yanlış anlamalar oldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir televizyonda ekonomik önlemlerle ilgili yaptığı bir açıklamanın yanlış anlamalara sebebiyet verdiğini belirterek “Konuşulan ve alınacak olan tedbirler arasında mevduatlarla ilgili herhangi bir tedbir yoktur” dedi.

Arıklı, Merkez Bankası’nın zaten gereken her türlü tedbiri aldığını ve alınacak tedbirlere imkanları ölçüsünde destek verdiğini kaydederek açıklamasında neyi kastettiğini şöyle özetledi:

“KKTC ekonomisi zor bir dönemden geçmektedir. Herkes bu dönemde fedakarlık yapmak zorundadır. Fedakarlığı sadece bir kesimden beklemek doğru değildir. Herkes bu dönemde eşit ve adil bir şekilde fedakarlığa hazır olmalıdır. Fedakarlık ne tek başına sermaye sahiplerinin ne de kamu çalışanlarının üzerine yüklenemez..."