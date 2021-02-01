Haberi alan koştu

Onur ULAĞ

Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonuyla dün Lefkoşa ve Girne’de ücretsiz PCR testi yapıldı. Test organizasyonu Lefkoşa’da Fuar Alanı, Girne’de ise Turizm Limanı'nda gerçekleştirildi. Her iki bölgede 08-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilen PCR test uygulamasına katılım yoğun oldu.

Fuar Alanı’nda 617, Turizm Limanı’nda 410 kişinin test yaptırdığı bildirildi.

Test yaptırmaya giden vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uyması için sağlık çalışanlarının sürekli uyarı yaptığı gözlemlendi.

Bakan Pilli PCR uygulamalarını yerinde inceledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Fuar Alanı ve Girne Turizm Limanı'na giderek Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan ücretsiz PCR uygulamalarını yerinde inceledi. Lefkoşa Fuar Alanı'nda 617, Girne Turizm Limanı’nda 410 kişiye PCR testi yapıldığını ifade eden Bakan Pilli, vatandaşların testlere rağbet gösterdiğini, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara uyulduğunu vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile de bir araya gelen Bakan Pilli, Girne Belediyesi iş birliği ile Covid-19 aşılarının eski belediye binasında yapılması konusunda hazırlıklar yapıldığını, eksikliklerin giderilmesi için yerinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, Girne Bölgesi için eski belediye binasında yapılacak aşı uygulaması ile Girne Akçiçek Hastanesi’nde bir rahatlama olacağını belirtti.

Girne Akçicek Hastanesi'ni ziyaret eden Bakan Pilli, son günlerde Girne Akçicek Hastanesi başhekimi ve sağlık çalışanlarında bulaşın olması nedeniyle hastane hizmetlerinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için hastaneyi de ziyaret ettiğini, son durumla ilgili bilgiler aldığını söyledi.

Bakan Pilli'ye ziyaretlerinde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür eşlik etti.