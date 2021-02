Kuzeyde 2 bin 826 test; 38 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta dün yapılan 2 bin 826 PCR testinden 38’inin daha pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 2 bin 325’e yükselirken, tedavi gören hastalardan 3’ünün daha yoğun bakıma alındığı açıklandı. Yeni teşhis edilen vakalardan 29’unun yerel olduğu bildirildi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 14’e yükseldi. İyileşen 16 kişi ise taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, son 24 saatte yapılan Coronavirüs testleriyle ilgili açıklamasına göre; 2 bin 826 testle 29'u yerel 38 pozitif vakaya rastlandı. Pilli, 3 kişinin yoğun bakıma alındığını, 16 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 8 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 29 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 19 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 4 kişinin Mağusa bölgesinden olduğunu belirtti.

Dün itibarıyla KKTC’de toplam test sayısı 403 bin 958’e, vaka sayısı 2 bin 325’e, iyileşenlerin sayısı 1879’a yükselirken, tedavisi devam eden 432 hasta var.

Bunlardan 105’i Pandemi Merkezinde tedavi görürken 313 kişi ise pandemi otellerinde takip ediliyor.

Durumu ağır olan 14 hasta ise yoğun bakım servisinde tedavi görüyor.

KKTC’de bugüne kadar Coronavirüs nedeniyle 14 can kaybı oldu.

Vakaların 5’i Akdoğan’da

Bu arada dün açıklanan 38 vakanın 5’inin Gazimağusa’ya bağlı Akdoğan’da tespit edildiği bildirildi. Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, köyde 5 pozitif vakanın ve çok sayıda temaslının olduğunu açıkladı. Latif açıklamasında, “Bölge ve belde halkım yine başladığımız yere döndük ne yazık ki, an itibarı ile 5 pozitif ve çok sayıda temaslıları bulunuyor beldemizde... Bundan dolayı maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

Güneyde 2 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte Coronavirüsten 2 can kaybı meydana geldi, 106 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Coronavirüs 2 can daha aldı, toplam can kaybı 199'a ulaştı.

Ölenlerin başka hastalıkları da bulunan 80 yaşındaki bir adam ve 71yaşındaki bir kadın olduğu belirtildi.

Son 24 saat içinde yapılan 28 bin 364 testten 106'sı pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 30 bin 876'ya ulaştı.

Tedavi gören hasta sayısının 140, durumu ciddi olanların sayısının 50 olduğu kaydedildi.