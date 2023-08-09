Grup Frekans coşturdu

Mehmetçik Üzüm Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Festival etkinlikleri kapsamında yemek yarışması, çocuk şenliği düzenlendi, Grup Frekans verdi.

Üzüm Bağından Sofraya Lezzet Yarışmasına toplam 31 kişi katıldı.

Gülşen Çelik tarafından hazırlanan Bal Kabağı Rüyası birinci, Meryem Togan tarafından hazırlanan Umay Pekmezli Rulo ikinci, Laika Mıstıklı tarafından hazırlanan Lamis Bulgur Köftesi üçüncülüğe layık görüldü.

Yapılan töreninde başarı kazanan yarışmacılara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ve belediye meclis üyeleri tarafından takdim edildi.

Bafra Halk Plajı’nda düzenlenen çocuk şenliğinde ise büyük coşku yaşandı. Şenliğe katılan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, “Çocuk şenliğimize katılan çocuklarımızın gülen gözlerini görmekten onur duyduk. Her şey çocuklarımız için” dedi. Şenlikte yüz boyama, şırıngayla su taşıma ve çuval yarışması, şut çekme, halat çekme, paraşüt oyunu, renkli halkalar, yoğurt yeme yarışması, yumurta taşıma oyunu düzenlendi.

Festival kapsamında sahne alan Grup Frekans konserinde kendi albümlerinden ve popüler parçalardan oluşan şarkılara yer verirken, Tuğlu, Grup Frekans’a bir hatıra plaketi takdim etti.

