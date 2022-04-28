Güzelyurt’ta portakal toplandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kuzey Kıbrıs’a uygulanan ambargolar ile ilgili uluslararası toplumun dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla ‘Ambargolara Hayır Portakal Suyu Projesi’ lansmanını Güzelyurt’ta gerçekleştirdi.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen proje kapsamında öncelikle Güzelyurt’ta portakal bahçesine gidildi. GAÜ öğrencilerinin oldukça yoğun ilgi gösterdiği Güzelyurt’ta gerçekleşen lansmana, Dışişleri Bakanlığından Peysan Arıkan ve heyeti, Turizm Bakanlığından Mehmet Yalçın ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katılarak destek verdi. Yetkililer söz konusu projenin destekçileri olacaklarını, projeyle birlikte KKTC’nin gelişmesine her anlamda katkı sağlanacağını vurguladı.

