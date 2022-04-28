Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa- Lefkoşa anayolunun İnönü kavşağında dün sabah meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, Gazimağusa’ya doğru seyreden 64 yaşındaki Cuma Yoran isimli sürücünün, anayolda dönüş yaparken, Lefkoşa’ya doğru giden araçlara geçit hakkı vermemesi sonucu gerçekleşti.

Yoran’ın dönüş yaptığı esnada yaşındaki Doğukan Ekşili yönetimindeki araçla çarpıştığı belirtildi.

Kazada iki aracın şoförü ile 18 yaşındaki İlhan Kapçık, 22 yaşındaki Reşat Parlak, 21 yaşındaki Zeynep Eylül Öztok ve 21 yaşındaki Sultan Akkoç yaralandı. Yoran Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, 4 kişi ayakta tedavi edildi.

4 kişi kısa sürede taburcu edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; kaza dün saat 10.30 sıralarında, Gazimağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde meydana geldi. Yönetimindeki UB 517 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyreden Cuma Yoran, İnönü kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçti. Bu esnada karşı yönden gelen Doğukan Ekşili yönetimindeki PR 004 plakalı aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu. Kaza sonucu yaralanan UB 517 plakalı araç sürücüsü Cuma Yoran kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. PR 004 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlhan Kapçık, Reşat Parlak, Zeynep Eylül Öztok ve Sultan Akkoç ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.