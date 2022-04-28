Anayasa deliniyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), hükümetin, yerel seçimler ile ilgili yasayı “oldu bittiye” getirip bir an önce geçirmeye çalıştığını savunarak, yerel seçim kararı almamanın Anayasa’yı delmek anlamına geleceğini kaydetti.

Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu’nun, geçen hafta açıkladığı aday olacak kişi sayısı ile üzerine düşeni yaptığını belirterek, 60 günlük seçim takviminin Anayasa’ya göre bugün başlayacağını ve bu takvime uyulmaması halinde Anayasa’nın bir kez daha uygulanmayarak, “yasa tanımazlığın devam edeceğini”, bunun da bir hukuk devletinde kabul edilemez olduğunu ifade etti.

TDP, seçim yasasının net olduğunu belirterek, “Her dört yılda bir haziran ayının son pazarında yapılan yerel seçimler için hükümetin bir an önce ilgili kararı alıp ülkeyi yerel seçime götürmekle mükellef olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz” şeklinde uyarıda bulundu ve şöyle devam etti:

“Bu kararın alınmaması, ülkemizdeki tüm hukuksal zemini reddetmek demektir. Bugün yerel seçim kararı almayanlar, yarın ben genel seçim kararı da almıyorum, cumhurbaşkanlığı seçimi kararı da almıyorum deme rahatlığına erişirler. Bu seçim takviminin yasalara uygun olarak başlatılması bir karar değil zarurettir. Hukukun ezilerek göz ardı edilmesi kabul edilebilir değildir. Devletin gerekliliklerini yerine getirme görevleri olduğunu bir kez daha hükümete hatırlatırız.”

Çobanoğlu: 26 Nisan unutulmamalı

Öte yandan TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi, Çevre Mühendisi Yasemin Çobanoğlu, 36 yıl önce, 26 Nisan günü Çernobil Nükleer Santrali’nde yaşanan faciaya işaret ederek, bu tarihin unutulmaması gerektiğini kaydetti ve deprem kuşağında olan Akkuyu’ya nükleer santral kurulması kararını eleştirdi.

Çobanoğlu, Çernobil faciası dolayısıyla açıklama yaparak, nükleer santrallerin öngörülmeyen risk oranının çok yüksek olduğunu kaydetti.