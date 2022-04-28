‘Ekonomiye katkı’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ülkede kayıtlı 221 bin araç bulunduğunu açıkladı. Arıklı, kayıtlı araçlardan 100 bin tanesinin seyrüsefersiz olduğunu belirtti.

Bakan Arıklı, bazılarının 8-10 yıldır çeşitli sebeplerle seyrüsefer çıkartamadığını ifade ederek, “Şimdi bizim yapmamız gereken hem bu araçları kayıt altına almak, hem de bir kolaylık sağlayarak ruhsatları yenilemelerini sağlamak. Ve ekonomiye çok ciddi gelir getirecek olan bu kaynağı biran evvel Maliye’ye sağlamak” dedi.

Bayram sonrası elimize geçecek

Arıklı, Türkiye ile imzalan ekonomik protokolle ilgili de açıklama yaptı.

Bakan Arıklı “Ekonomik Protokol için çok basit bir imza gerekli ama o imzanın altının çok ciddi şekilde doldurulması gerekiyor. Neticede Kıbrıs meselesi de bir imzaya dayanıyor ama 50 yıldır çözülemedi” ifadelerini kullandı.

Protokolde kamu reformu ile ilgili birtakım maddeler olduğunu, kamuda sıkıntılar bulunduğunun herkes tarafından bildiğini söyleyen Arıklı, Organize Sanayi Bölgesi Yasası gibi konuların da ele alınacağını, bunun yanı sıra Belediyeler Reformu’nun protokolde olduğunu belirtti.

Arıklı, protokolün bayram sonrası büyük ihtimalle imzalanıp, ellerinde olabileceğini de söyledi.

Protokole takılıp kalmayın

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, muhalefetin protokolle ilgili eleştirilerine ise şu yanıtı verdi: “Ben muhalefete sormak isterim. 2018 yılında protokol neden imzalanmadı? Niye bu kadar kafanızı takıyorsunuz ki! Size ne? Protokole takılıp kalmayın. Şimdiye kadar imzalanan protokoller ne oldu. Hangisinin şartlarını yerine getirdik. Bununla ilgili hiç öz elleştiriniz oldu mu? Gerek sizin döneminizde gerekse sonraki dönemde. Yani bu hükümet protokole bağlı olsun, olmasın. Halkın faydasına olan ihtiyacımız olan şeyleri yapmaya çalışıyoruz, yapacağız. Gelin bunlarda bize destek verin. 4’lü koalisyon döneminde Türkiye ile ekonomik protokol imzalanmadı. Daha sonra hemen imzalandı ancak hangi maddeler yürürlüğe girdi. Tüm bunlar ortadayken halka da sanki o protokol ya da protokoller derdimizin ilacıymış gibi anlatıyoruz”.

Gayrimenkul alana vatandaşlık

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin gayrı menkul alana vatandaşlık verdiğine işaret etti. Arıklı, “Koca Türkiye Cumhuriyeti 400 bin dolarlık gayrimenkul alana vatandaşlık veriyor. Bizim de yapmamız gerekiyor. Protokolde var” diye konuştu.

Deklarasyonda neler var

Erhan Arıklı, “Türkiye ile imzalanan protokolde bizi öyle rahatsız edecek herhangi bir şey yok. Deklarasyon bizi daha çok rahatsız edecek. Mesela; Bilişim Suçları Yasasını deklarasyonda istiyoruz. Öyle her önüne gelen klavye kahramanı Facebook’ta bir gazete yayımlayıp, herkes hakkında künyesiz istediği gibi iftira dolu şeyler yayımlayamayacak. Ağır cezalar gelecek. Netice itibarı ile Avrupa’da ne varsa bizde de olsun. Deklarasyonda Sendikalara da Avrupa kriterlerine uygun düzenleme getirilmesi yer alıyor” dedi.

Bakan Arıklı, “Türkiye’de imzalanan protokolün içinde olan birtakım maddeler deklarasyonda da var. Mesela imzalanan Ekonomik protokolde Türkiye bizden İstimlak Yasasının biran evvel değiştirilmesini istiyor. Biz de diyoruz ki bunu 100 gün içinde yapacağız. Yapmamız lazım” diye konuştu.

İstimlak engelli yüzünden ihaleye çıkılan yollarda istenilen çalışmanın yapılamadığına değinen Bakan Arıklı, “Basit bir istimlak meselesi yüzünden Güzlyurt-Lefke yolu aylarca öyle kala kaldı. Şu anda Çayırova- Dipkarpaz yolu üzerinde yine benzer istimlak meseleleri var. Bunların artık engel olmaması lazım” dedi. İş yapma adına söz konusu deklarasyonun yayınlanacağını söyleyen Bakan Arıklı, “Ekonomide 100 gün deklarasyonu ile hükümetin güvenoyu almasının ertesi günü başlar” dedi.