Uzun süren bir yargı sürecinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala, kararla ilgili ilk yorumunu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e yaptı. Kavala, “Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir zaman birbirlerine ip atanlar, ellerinde ip olsa beni asacaklardı" diyerek, karara tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, İstanbul Milletvekilleri Gökan Zeybek, Turan Aydoğan ile birlikte Gezi davası kapsamında tutuklanan Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ali Hakan Altınay'ı İstanbul Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Özel görüşme sonrası cezaevi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Tutuklu isimlerle görüştüğü sırada aldığı notları da paylaşan Özel, şunları söyledi:

“Osman Kavala, ‘Elbette bekliyordum. Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Bir zaman birbirlerine ip atanlar, ellerinde ip olsa beni asacaklardı’ dedi. Çünkü verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası, idam cezasının yerine gelmişti. ‘Bu delillerin hepsi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarınca, Avrupa’nın en seçilmiş yargıçları tarafından ve tarafsızlıklarına hiç şüphe olmayan yargıçlar tarafından incelendi, çürütüldü ve bu delillerle verilen tutukluluğa devam kararının hak ihlali olduğuna karar vermişti AİHM. Bırakın tutukluluğa devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler’ dedi.

‘Birileri vakit kazanıp, ‘Osman Kavala’yı içeride tutalım’ diye tutuklamaya gerekçe uydururken; bu kararla birlikte zaman kazandılar, beni içeride 2 yıl tuttular ama Türkiye’ye büyük itibar kaybettirmiş olacaklar. Sıkıntı buradadır’ dedi.