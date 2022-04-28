Hint düğünlerini örnek gösterdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), International MICE & Wedding Forum’da temsil edildi.

Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü Mine Emiroğlu, Antalya’da Titanic Mardan Palace Otelde gerçekleşen foruma katıldı.

Açıklamaya göre Emiroğlu, “KKTC’nin turizm potansiyeline farkındalık katan çok ciddi bir pazara sahip olan Hint düğünlerinin Covid-19 salgını öncesi dünyadaki alışveriş değeri yıllık 300 milyar doları geçmekteydi. Pandemi döneminde dahi, her türlü olumsuz şarta rağmen ülkemizde de bu düğünler gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Bu pazarın büyük olduğunu, temelinde sevgi ve mutluluk bulunduğunu belirten Emiroğlu, “Bunların önünde duramazsınız. Bu anlamda devamlılığı olan bu pazarın, geçmiş yıllarda KKTC’ye kazandırılmasında öncü rol oynayan ve vizyonu ile bize ışık tutan Bakan Fikri Ataoğlu’nun ülke turizmine neler kazandırdığını bir kez daha Antalya’da görme şansımız oldu” dedi.

Emiroğlu, şunları kaydetti:

“Tanıtma ve Pazarlama Dairemizde görev yapan değerli arkadaşlarımız ile katıldığımız bu etkinlik ülke turizmine değer katma açısından doğru yolda olduğumuzu göstermiştir ve Anavatan Türkiye ile birlikte dünyadaki bu pazardan hakkımıza düşeni elde edebilmek için de çok çalışmamız gerektiğini anlamış bulunuyoruz. Bu konuda, rakip ülkelerden bu pastayı kapabilmek ve maddi değeri yüksek düğünlerin Kuzey Kıbrıs’ta da yapılması için devlet olarak turizmcilerimizin de desteklenmesi ve önlerinin açılması gerektiği inancındayım…”

Dünya’da Hint düğünlerinin katma değerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Emiroğlu, yabancı düğün sektörünün sadece Hindistan’da 100 milyar doları bulunduğunu, bunun 30 milyar dolarlık bir bölümünün ise Hindistan dışında gerçekleştirildiğini belirtti.

40 ülkeden konuklar katıldı

Altıncısı gerçekleşen International MICE & Wedding Forum, 22 Nisan’da açılış seremonisiyle başladı. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Tanıtma Dairesi de yerini aldı. Forum’da Amerika, Hindistan, İngiltere, İtalya, Lübnan ve Rusya gibi önemli ülkelerin MICE ve Düğün planlayıcılarının yanı sıra uluslararası zincir oteller, havayolu şirketleri birbirlerini daha iyi tanıma ve karşılıklı iş geliştirmek için temaslarda bulundu.

Etkinlikte, yaklaşık 40 ülkeden konuklara, bulunduğu destinasyonu deneyimleyerek tanıma fırsatı ve yeni destinasyonlar yaratma şansı bulundu.

Forum boyunca gerçekleşen “B2B” toplantılar aracılığı ile KKTC’nin tanıtımı 30 metre karelik bir stand ile gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2022, 09:57