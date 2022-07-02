Teşkilata taze kan

Başbakan Ünal Üstel, Polis Teşkilatı’na 50 sivil hizmet, 150 muhaceret görevlisi alınacağını açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel, Polis Teşkilatı’nın 58’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Günü nedeniyle Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan Polis Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Polis Teşkilatı’nın eksikliklerinin giderilmesi için hükümet olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Başbakan Üstel, Polis Teşkilatı’na 50 sivil hizmet görevlisi, 150 muhaceret görevlisi alınacağını, bu yönde çalışmanın başladığını kaydetti.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, Polis Teşkilatı’nın faaliyetleri hakkında bilgi vererek, halkın güvenlik ve huzurunu en iyi şekilde sağlamak için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi.

Soyalan: Araç gereç ve personel sıkıntısı var

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde, heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, ilk olarak polis teşkilatına Eybil Erbil’in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi, ardından Polis gününü kutladı.

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan da, Polis teşkilatının 58. Kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade ederek, Polis teşkilatının halkın huzuru ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

Araç gereç ve personel sıkıntısı olduğunu ancak devletin her aşamada polis teşkilatını güçlendirmek için destek verdiğini ifade eden Soyalan, Polis teşkilatının güçlü ve dirayetli olduğunu, Türkiye’nin verdiği destekle de, diğer ülke polis örgütleriyle yarışacak güçte olduğunu belirtti.

Her alanda eğitim ve teknolojiye önem verdiklerini, buna ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Soyalan, geçmişte suçlulara ulaşmanın daha zor olduğunu ancak yakalanan teknoloji ile halkın huzuru güvenliği için suçlulara hızlı bir şekilde ulaştıklarını ifade etti.

“58 yıl önceki teşkilatla şimdiki arasında uçurumlar var” diyen Soyalan, yangın, mali siber suçlar, yabancılar ve muhaceret çalıştayları yaptıklarını, eğitime önem verdiklerini, halka en iyi hizmeti vermek için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.