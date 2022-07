"KKTC halkının umutları tükendi"

Ömer KADİROĞLU

Tüketim maddelerine gelen yüksek artışlar yüzünden geçim sıkıntısına düşen KKTC halkı, ekonominin yakın bir gelecekte düzeleceğine inanmıyor. Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, Avrupa Birliği tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarında olduğu gibi gelecek konusunda iyimser olmadıklarını söyledi.

Özellikle elektrik ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüm kesimleri etkilediğini ve fiyatlara fazlasıyla yansıtıldığını belirten vatandaşlar, ana tüketim maddelerinde fiyatların ucuzlatılması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşlar “Önümüzü göremez hale geldik. Gelecek günlerin daha da kötü olmasından korkuyoruz” dedi.

Ne dediler…?

Eran Boratan

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan kimse memnun değil. Beni en çok rahatsız eden ekonomik belirsizliktir. Ekonomi kötü ama daha kötüsü belirsizliktir. Yaşanan belirsizlik nedeniyle bu sorunların ortadan kalkıp kalkmayacağı net değildir. Kimse önünü göremiyor. Devletin, turizmden, öğrenciden ve daha birçok yerden geliri vardı ancak bunlar pandemi nedeniyle azaldığı için ne olacağı bilinmiyor. Bu kaybedilen gelirler geri kazanılırsa biraz daha iyi duruma gelinir.”

Uğur Yalçınkaya

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan hiç de memnun değiliz. Fiyatlar bizleri mahvetti ve en büyük sorun ekonomik sıkıntılardır. Yaşanan bu sorunun kısa sürede ortadan kalkacağına inanmıyorum. Yaşanan belirsizlik ve endişelerin ortadan kalkması için Türkiye’den buraya gelen paraların doğru yerlere harcanması ve gerçekten alanında bilgili insanların bu ülkeyi yönetmesi gerekiyor. Sistem oluşturulursa ülkemiz toparlanabilir.”

Yusuf Soytürk

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durumdan memnun değilim. Ekonomik sıkıntılar ve pahalılık en büyük sorunlarımızdandır. Bu sıkıntılı sürecin bir süre sonra sona ereceğine inancım vardır. Dünya genelinde de ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Türkiye’nin ekonomik açıdan düzeleceğine ve bunun KKTC’ye de yansıyacağına inanıyorum. Umarım ilerleyen zamanlarda hem sosyal hem de ekonomik açından istediğimiz seviyeye geliriz.”

Mustafa Şahan

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durum hiç de iç açıcı değil ve güven vermiyor. Pahalılık ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorluk yaşıyoruz. Bu sıkıntıların ortadan kalkacağına inancım yoktur. Gittikçe daha kötü olacağımızı düşünüyorum. Bu durumun düzelmesi için halkın alım gücünü yükseltecek ve piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapılması gerekiyor. Özellikle piyasada etkin denetim şart olmuştur. Marketlerdeki fiyat farkları, gelişi güzel yapılan zamlara dur demenin vakti gelmiştir.”

Ahmet Sönmez

“Ülkenin bugün içerisinde bulunduğu durumdan memnun değilim. Ekonomik şartlar bizleri rahatsız ediyor. Hayat şartları ve yaşam standartları yüzde elli düştü ve buna rağmen insanlar bir şekilde geçinmeye çalışıyor. Bu kötü durumun devam edeceği inancındayım. Bu sorunlardan kurtulmak için tüm alınan ve verilenlerin dövize endekslenmesi gerekiyor. Eğer dövize endeksleme olursa 6 ayda her şeyin düzeleceğine inanıyorum. Aksini düşünürsek kesinlikle bir iyileşme olmayacaktır. Yetkililerin dövize geçilmesi konusunu ciddi olarak ele alıp adım atması ülkenin hayrına olacaktır.”

Bumin Günuğur

“Ülkenin içinde bulunduğu durum çok kötü bir haldedir. İnsanlar alışverişe çıkıyor ve müze gezer gibi raflara bakıp evlerine dönüyorlar. Ekonomik sıkıntılar çok büyüdü ve halkı rahatlatıcı ekonomi çalışmaları yapılmıyor. Halk hiçbir siyasinin umurunda değildir. Bu sorunların ortadan kalkacağı inancını geçtim bu şartlarda iki yıl sonraya yaşayıp gidebilecek miyiz bilemiyorum. Temel tüketim maddelerinin halkın daha iyi ulaşabileceği şartlara gelmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu ülkede sadece devlet memuru yaşamıyor bunun farkına varmaları lazım.”

Çetin Özen

“Ülkenin şu anki durumundan hiç memnun değiliz. Baştan sona her şey bizleri rahatsız ediyor. Yönetim, pahalılık ve diğer birçok etken bizleri rahatsız ediyor. Bu yaşanan sorunların ortadan kalkacağına inancım yoktur. Bu sorunların ortadan kalkması için tusunami olması lazım. Bu ada sular altında kalacak ve yeniden doğacak işte o zaman yeni bir sistem ve yeni bir yönetimle belki bir yere gidebiliriz.”

Ali Şengül

“Ülkenin içerisinde bulunduğu durum bizleri çok mutsuz ediyor ve memnun değiliz. Ekonomik sıkıntılar aldı başını gidiyor ve her geçen gün daha da kötü bir hale geliyoruz. İnancım bu sorunların ortadan kalkacağı yönündedir ancak bunu bize zaman gösterecek.”

Süleyman Filiz

“Ülkenin şu anki durumundan hiç memnun değiliz. Toplum olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Hiçbir siyasi sözünün eri olmadı ,olmayacak da. Aldığımız maaş ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Verilen sözleri tutsalardı halk bugün bu zorlukları yaşamayacaktı. Halkı çok perişan ettiler. Bu yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına hiçbir inancım yok ve her gelen gün bir önceki günü aratır durumdadır. Yaşanan sorunların ortadan kalkması için siyasilerin halk için çalışmaları ve halkın refah içinde yaşayacağı ortamlar yaratmaları gerekiyor.”

Ramadan Yiğitçe

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Ülkemiz küçük bir yer olduğu için olumsuzluklardan daha da fazla etkileniyor. Yaşanan sıkıntıların yaklaşık iki yıl sonra ortadan kalkacağına inanıyorum. Türkiye’nin desteği ile bir süre sonra rahat bir nefes alabileceğimizi düşünüyorum. Sorunların daha hızlı sona ermesi için hükümetin de tasarrufa giderek daha dikkatli harcamalar yapması gerekiyor.”

