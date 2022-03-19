Gelecek haftaya kaldı

Lefkoşa’da üç ayrı iş yerinin kundaklanması olayında azmettirici olduğu iddiasıyla Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Enver Bahçeciler dün yeniden mahkemeye getirildi. Ancak dava bir önceki duruşmada olduğu gibi dün yine ertelendi.

Davaya bakan Yargıç Hazal Hacımulla’nın rahatsızlanması üzerine ertelenen dava 25 Mart’ta görüşülecek.

Gelecek hafta yapılacak duruşmada iddia makamının ardından savunma tanıklarını dinletmeye başlayacak.

Davanın geçmişi ve iddialar

Lefkoşa’da 19 Şubat 2016 tarihinde eş zamanlı olarak iki oto galeri ve bir işyeri kundaklanmıştı. İlk kundaklama olayı saat 00.35’te Lefkoşa’da faaliyet gösteren Halil Kahraman’a ait “KingAutos” isimli iş yerinde yaşanmıştı. Kundakçılar, iş yerine ait antrepo içerisinde yan yana park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen bir yanıcı maddeyi döküp ateşe vermişti. “KingAutos”ta 6 adet BMW tamamen, 1 adet Lamborghini, 1 adet Nissan Juke ve 1 adet Mercedes SL 400 kısmen yanmıştı. Kundaklanan işyerleri arasında en büyük zarar bu işyerinde meydana gelmişti. “KingAutos”ta 450 bin-500 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 145 bin TL) zarar meydana gelmişti. İkinci ve üçüncü kundaklama olayları ise aynı tarihte saat 00.50’de gerçekleşmişti. Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Özmerhan Finans” isimli iş yerinin kapısı kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından ateşe verilerek, yakılmıştı. Aynı sıralarda Lefkoşa’da faaliyet gösteren “Opel Plaza” isimli iş yerinde de aynı şekilde meçhul şahıs veya şahıslar tarafından antrepo içerisinde park halinde bulunan araçlar üzerine henüz tespit edilemeyen yanıcı madde dökülüp ateşe verilmişti. Çıkan yangın neticesinde muhtelif markalardaki 8 adet araç tamamen 6 araç ise kısmen yanmıştı.

Kundaklama olaylarıyla ilgili 5 kişi tutuklanmış ve sanıklar yargılanarak hapse mahkum edilmişti. Ancak olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Bahçeciler yurt dışında olduğu için tutuklanmamıştı. Sanık, 13 Aralık 2021 tarihinde ülkeye giriş yaparken tutuklanmış, yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.