Hypoxi metodu ile inatçı yağlardan kurtulun

Kilo vermeyi sağlayan klasik yöntemler ancak genel kilo kaybı sağlıyor. Sporun faydaları tartışılmaz bir gerçek. Ancak bölgesel incelmeden bahsedecek olursak, rutin spor programların dışına çıkmak gerekiyor. Kalça ve göbek bölgesinden gitmeyen inatçı yağlar birçok kişinin sıkıntı duyduğu bir konu.

Egzersiz yaparken, iskelet kaslarımız enerji kaynağı olarak yağ asitlerini kullanır, fakat kullanacağı yağ asitlerini dolaşımı iyi olan bölgelerden almayı tercih eder. İncelmekte sorun yaşadığımız bölgeler, sıklıkla göbek çevresi, kalça ve basen bölgesidir. Bu alanlarda kan dolaşımı iyi değildir. Bu nedenle, rutin egzersiz ile istediğimiz bölgeden incelmek biraz daha zordur. Spor, hem formda hem de sağlıklı olmak için önemli.

Günlük endişe ve kaygılardan uzaklaşmak için de alternatif bir çözüm. Bu etkilerin yanı sıra maalesef, selülit, inatçı yağlar ve bölgesel zayıflama söz konusu olduğunda tatmin edici sonuçlar elde edilememekte. Hypoxi sistemi ile spor yaparak istenilen bölgeden incelmek artık mümkün. Hypoxi, patentli bir vakumlama sistemi ile siz hafif tempoda spor yaparken, kan dolaşımı sorunlu bölgeye çekiliyor. Bu şekilde yağın istediğimiz bölgeden yakılması sağlanıyor. Hypoxi Training, çeşitli bölgeler için geliştirilmiş dört aletten oluşuyor. Sıkılaşma ve lenf drenaj işlevini yerine getiren bu cihazlar, vakumlama işlemi için özel geliştirilmiş bir giysiyle birlikte kullanılıyor. Baş dışarıda kalacak şekilde S ve L cihazlarında özel vakum örtüsü ile vücudun belden aşağısı vakum sistemi içerisinde kalıyor. Bel ve karın bölgesi için ayrı, basen, kalça için ayrı iki cihaz bulunuyor. Uygulama sırasında hiçbir acı hissedilmiyor. Hedeflenen bölgeden ortalama 4-5 cm incelme sağlana biliniyor. Hypoxi’nin sağlığa hiçbir zararı yok. Kan dolaşımını düzenlediği için, vücuda son derece faydası var. Bunun yansıra Hypoxi, ani basınç değişiklikleriyle zayıf toplardamarı destekliyor, yer çekimi ve dinamik basınçla kandaki yağ asidini artırıyor, doku sıvılarının vücuttan atılmasını hızlandırıyor. Ayrıca, zehirli maddeler ciltten atılıyor, sıvıların ve toksinlerin dışarı atılımı sağlanıyor.