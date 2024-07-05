İskele eğlenceye doydu

Türkiye’de son dönemin en iyi çıkış yapan erkek şarkıcılarından biri olan Mert Demir, 52. Geleneksel İskele Festivali’nde sahne aldı.

İskele Ecevit Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde 2 saat sahnede kalan Demir’e hayranları da eşlik etti. İskeleliler’in yanı sıra bölgeye akın eden binlerce kişinin müzik ziyafeti yaşadığı gecede şarkıcı, birbirinden güzel şarkılarını binlerce kişi eşliğinde seslendirdi. İlgiyle takip edilen Demir'in performansı, konser alanındaki dinleyiciler tarafından alkışlandı.

Kına Gecesi canlandırıldı

Öte yandan İskele Festivali’nde Kıbrıs Mutfağından Lezzetler Yarışması ve geleneksel Kıbrıs Türk Gecesi gerçekleştirildi. Halk Dansları Festivaline katılan konuk ülkelerin de yakından izlediği etkinlik, özel tatların ikramıyla son buldu.

İskele Belediyesi Kültür Evi’nde yapılan ve 8 kişinin katıldığı yarışmanın jürisinde İskele Belediyesi Asbaşkanı Halil Dericioğlu, Kubilay Aşık, Osman Berkel, Sümer Musalar, Tanya Kilitkayalı ve Uğur Yılmaz görev yaptı.

Kıbrıs Mutfağına ait yemeklerin yer aldığı yarışmada birinciliği ve 5 bin liralık para ödülünü "Molehiya & Pilav” ve “Köy Çöreği & Gabbar Turşusu” ile Sevtap Aşık kazandı. 3 bin liralık ikincilik ödülü ise “Bumbar & Bulgur Pilavı” ile yarışan Sercan Akdemir’e, 2 bin liralık üçüncülük ödülü ise "Fırın Makarna"sıyla Yeşim Kral’a gitti. Yarışmada jüri özel ödülünü ise “Soğanbastı & Makarna” ile Melisa Aylanç aldı.

Festival kapsamında düzenlenen kına gecesinde “damat tıraşı" ve "kına yakımı” canlandırıldı.