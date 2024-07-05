F-16’lar dikkat çekti

Türkiye’de yayınlanan Sözcü gazetesi dünkü haberinde Yunanistan’ın Ege’de silahlandığını ve Fransa’dan her ay bir savaş uçağı teslim alacağını yazarken, Kıbrıs hava sahasında beklenmedik bir olay meydana geldi. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakların Kıbrıs'ın güneyinde eğitim uçuşu yaptığı belirtildi.

Barış Harekatı’nın 50’inci yılı etkinliklerine sayılı günler kala, Türk savaş uçaklarının ‘uluslararası hava sahası’ olarak nitelendirilen Güney Kıbrıs üzerinde eğitim uçuşu yapması akılların karışmasına yol açtı. Türkiye’nin gizlemediği bu gelişme karşısında Rum tarafının dün akşam saatlerine kadar konuyla herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

Rum tarafından açıklama yok

Barış Harekatı’nın 50’inci yılı etkinliklerine sayılı günler kala, Türk savaş uçaklarının ‘uluslararası hava sahası’ olarak nitelendirilen Güney Kıbrıs üzerinde eğitim uçuşu yapması akılların karışmasına yol açtı. Rum tarafının dün akşam saatlerine kadar konuyla herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

