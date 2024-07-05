Karara sevindi

Gezmeye geldiği Kuzey Kıbrıs’ta otostop çeken 20 yaşındaki erkek şahsı aracına alan, yolda giderken cinsel saldırıda bulunan Kıbrıslı Rum Panayiotis Stelicos hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde yargılanan sanık, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde 4 Mart 2024 tarihinden beri yargılanmayı bekleyen sanık, verilen 4 aylık hapis cezasını peşin çekmiş oldu. Kararı okuyan yargıç, 19 Şubat 2024 tarihinde saat 11.20’de Lefkoşa'da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde aracıyla seyreden sanığın, otostopçu olarak aracına aldığı, U.E.T’nin sol elini tutarak, cinsel organının üzerine götürdüğünü söyledi.

Yargıç, cinsel saldırı suçu işleyen sanığın şikayet üzerine aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Yargıç, yapılan araştırmada sanığın olay günü güneye gittiğinin belirlendiğini, 29 Şubat 2024 tarihinde ülkeye giriş yaptığı esnada, tespit edilerek, tutuklandığını anlattı.

Yargıç, sanığın soruşturma amaçlı 5 gün poliste tutuklu kaldıktan sonra 4 Mart 2024 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.

Yargıç, cinsel dokunulmazlığı ihlal suçunun işlendiğine kanaat getirdiğine vurgu yaparak, bu tür suçlara caydırıcı cezalar verilmesine gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığın aracına aldığı ve henüz 20 yaşında olan, ülkeye eğitim için gelmiş genç bir insana karşı böyle bir suç işlemiş olmasını aleyhinde değerlendirdiğini belirtti.

Kaza mahkemesi yargıcı, sanığın cinsel dokunulmazlığı ihlal suçunu ileriye götürmemiş olmasını, birçok sağlık sorunu bulunmasını, cezasını ülkesinden ayrı çekecek olmasını ise lehine değerlendirdiğini belirtti ve tüm olgular ışığında 4 ay hapis cezasına çarptırdığını açıkladı.