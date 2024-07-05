Teminatla serbest

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) yürütülen soruşturmada okuldan sahte diploma aldığı tespit edilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünal dün sabah erken saatlerde Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Yargılanmak üzere teminata bağlanan Ünal, bir süredir yurt dışındaydı.

Adana-Ercan seferiyle sabah 06.30’da yurda dönen Ünal, hücre tutukluluğuna tabi tutulmadan sabah 08.40’ta mahkemeye çıkarıldı.

Ünal’ın yurtdışını çıkış yasağı, haftada bir gün polise karakoluna giderek imza atması, 100 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin birer milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verildi.

Böylece sahte diploma soruşturması kapsamında tutuklanan diğer isimler gibi polis gözetiminde kalmadı.

Teminat şartlarını yerine getiren Ünal, mahkemeden sonra evine çekildi.

Juju Butik’in işletmecisi de olan Ünal’ın sabahın erken saatlerinde ve gizlice mahkemeye çıkarılması tepkileri beraberinde getirdi.

Özersay: Bu kıyağı kim çekti

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Ünal'ın neden erkenden mahkemeye çıkarıldığını sorguladı, "Kendisine bu kıyağı kim çekti? Bu kıyağı kimin talep ettiği malum

ama kimin kabul ettiğini öğreneceğiz ve onları da deşifre edeceğiz" dedi. Özersay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu iş kapanmadı, kapanmasına izin vermeyeceğiz” demiştik değil mi! Sahte diploma olayında artık sıra en gıymatlılara geldi!

Çekirge bir sıçradı, iki sıçradı ama üçüncüde yakayı ele verdi, daha fazla kaçamadı…

Bu arada tüm diğer mahkeme önüne çıkarılan sahte diplomalılardan farklı olarak bu şahıs neden sabahın köründe mahkemeye çıkarıldı? Basın görmesin, kimse fotoğraf alamasın ve “incinmesin” diye değil mi? Kendisine bu kıyağı kim çekti? Bu kıyağı kimin talep ettiği malum ama kimin kabul ettiğini öğreneceğiz ve onları da deşifre edeceğiz.

Az sabır, sıradaki gelsin…”

Özkunt: Tuz bile koktu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt da Ulusal Birlik Partisi Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal'ın sahte diploma aldığı iddiasıyla mahkemeye çıkarılmasını değerlendirerek, “Örneği görülmemiş bir şekilde gizlice mahkemeye çıkarılıp teminatla serbest bırakıldı” dedi. Özkunt, Ünal’ın durumunu değerlendirirken “Eski bir başbakanın yok yere 3 gün tutuklu kaldığını ve her gün kelepçeli olarak basın önünde mahkemeye çıkarıldığını” kaydetti. Özkunt, "Başbakan'ı, Ulusal Birlik Partisi'ni, polisi, savcılık makamını ve mahkemeyi" eleştirerek, “Tuzun bile koktuğu dönemlerden geçiyoruz” dedi.