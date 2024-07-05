Ankara’dan mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Başbakan Ünal Üstel ile bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmede yaptığı açıklamada, Üstel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Üstel ile sürekli görüştüklerini, çeşitli toplantılarla bir araya gelerek işbirliklerini derinleştirmeye gayret ettiklerini ifade eden Yılmaz, İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nü yoğun bir çalışmayla sonuçlandırdıklarını söyledi.

Yılmaz, "16 milyar Türk lirası, şu ana kadar ki en büyük paketi oluşturmuş olduk. Altında çok sayıda başlık var. Bizim amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni her geçen yıl daha ileriye taşımak, daha güçlü hale getirmek, orada yaşayan insanımızın da refahını arttırmak. Temel amacımız bu. Bu yaptığımız programda da bugüne kadar yapılan çalışmaları çok daha ileriye götürecek unsurlar yer alıyor." diye konuştu.

Sulamada, ulaştırmada çok önemli projeler olduğunu, bunlara devam edildiğini aktaran Yılmaz, diğer taraftan tarım sektöründeki çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Turizm ve eğitim alanında da KKTC'nin çok güçlü bir altyapısı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, YÖK ile YÖDAK'ın üniversitelerin çok daha sağlıklı bir altyapıya kavuşması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Turizm bakanlıklarının ortak çalışmalarının olduğunu aktaran Yılmaz, bu yıl yeni Ercan Havalimanı'nın da devreye girmesiyle turizmde sıçrama yaşandığını söyledi.

"Siyasi istikrar devam etmeli ki ekonomik istikrar olsun"

Ünal Üstel'e ve hükümetine şükranlarını sunan Yılmaz, bu dönemde KKTC'de çok önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.

KKTC parlamenterlerine de yaptıkları önemli düzenlemeler için teşekkür eden Yılmaz, yıllardır bekleyen birtakım konuların çözüme kavuşturulduğunu ve tartışılan birtakım konularda ilerlemeler sağlandığını belirtti. Bütün bunların geleceğe dönük altyapıyı çok daha sağlam temellere oturttuğunu ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siyasi istikrarın olduğu yerde, güvenin olduğu yerde ekonomik istikrar olur, refah olur. Dolayısıyla biz Türkiye'de de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de benzer düşünüyoruz. Siyasi istikrar devam etmeli ki ekonomik istikrar olsun, refah olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de siyasi istikrar içinde yoluna devam ediyor. Bu anlamda hükümetimize ve Meclisimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yapılan düzenlemelerin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere bütün ikili olarak ilişkilerimize ve bölgemize faydalar, hayırlar getirmesini temenni ediyoruz."

“KKTC gelişmeye, büyümeye devam edecek"

Yılmaz, 20 Temmuz'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünün 50'nci yıla yakışır şekilde törenlerle karşılanacağını belirterek, şöyle konuştu:

" Kim ne yaparsa yapsın, hangi haksız ambargolar, yaptırımlar uygulanırsa uygulansın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gelişmeye, büyümeye devam edecek. Türkiye Yüzyılı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yüzyılı olacak diye yürekten inanıyoruz."

Üstel: Büyük projelere imza attık

Ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Ünal Üstel ise şunları kaydetti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladığımız 2024 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasında yer alan konuları gözden geçirmek ve devam etmekte olan ortak projeleri ele almak için bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz’la yeniden bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de çok verimli, yapıcı ve sonuç alıcı bir toplantı gerçekleştirdik. Hükümetimiz döneminde, Türkiye Hükümeti ile yakaladığımız uyum ve güçlü iş birliğinin bir sonucu olarak son iki yılda halkımızın çok önemli ihtiyaçlarına cevap verecek büyük projelere imza attık. Bunların bir kısmını tamamladık, bir kısmını başlattık ve tamamlamak üzereyiz. Yolcu sayısı her gün artan Yeni Ercan Havalimanı, Ovalarımızla buluşmaya başlayan Asrın Su Projesi ve yakın bir gelecekte ülkemizin enerjisine enerji katacak Kablo ile elektrik projesi gibi dev yatırımlar, işte bu uyum ve işbirliğinin somut göstergeleri olarak karşımızda durmaktadır. Sayın Cevdet Yılmaz'ın da vurguladığı gibi Türkiye ve KKTC hükümetleri istikrardan yana olan kararlı duruşlarını net bir şekilde ortaya koymaktadırlar. Çünkü, güzel bir istikbal için, siyasi istikrar şarttır. Biz istikrarlı şekilde yolumuza devam ediyoruz.

Bu arada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemlerde yaptığı tutuklamalarla insan hakları ihlallerine varan tutumunu da kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk halkını sindirme ve ekonomisini çökertme girişimlerini bir kez daha kınıyoruz. Mal mülk meselelerinin ülkemizde oluşturulan ve uluslararası tanınmışlığa sahip Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden çözmek yerine, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin kendi kendine yarattığı gayri hukuki ve gayri ahlaki bir mekanizma ile çözme çabaları bizi asla korkutamaz ve sindiremez.”