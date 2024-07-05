Bakü’ye gitti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesine katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Tatar’ı, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, KKTC Azerbaycan Temsilcisi Ufuk Arca Turganer, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile TSK Azerbaycan askeri ateşkesi Tuğgeneral Soner Oruçoğlu karşıladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar yarın Bakü’den Şuşa’ya geçecek. Cumhurbaşkanı Tatar’a Azerbaycan ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Özel Danışman Gökhan Güler eşlik ediyor.

Zirvenin önemine vurgu yaptı

Bu arada Tatar, Ercan Havalimanı'ndaki basın toplantısında zirvenin önemine vurgu yaptı. Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, KKTC’nin ilk kez uluslararası bir organizasyona Anayasal adıyla kabul edildiğini vurguladı. Bunun iki devlet siyasetinin desteklenmesi açısından önemli olduğunu ifade eden Tatar, devletin de her organizasyonda her kademesiyle temsil edildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeliğe kabul edilmesinde kendilerine en büyük desteği veren TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e Türk Devletleri Teşkilatı üyesi diğer kardeş ülke devlet başkanlarına, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekretaryasına ve emeği geçen herkese bir kere daha teşekkür ettiğini söyledi. 2009’da Nahçivan Antlaşması ile kurulan TDT’de11 Kasım 2022 itibarıyla üye devletler olarak Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan, gözlemci üye devletler olarak ise Türkmenistan, Macaristan ve KKTC’nin yer aldığına işaret eden Tatar, “KKTC ilk kez, anayasal ismi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla uluslararası bir organizasyona alınmıştır. Yaşanan bu tarihi gelişme sürdürülmekte olan iki devletli siyasi mücadelemizi destekler nitelikte olup, bu anlamda son derece büyük bir önem taşımaktadır.” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmalarının ardından KKTC’nin bakanlıklarının, diğer tüm kurum ve kuruluşlarının Türk Devletleri Teşkilatı’nın düzenlediği organizasyonlara davet edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, böylece aile üyeleriyle çok önemli iş birliği yapma imkanları bulduklarını anlattı.