Büyük panik yaşandı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’nın Hamitköy’de bölgesinde dün sabah saatlerinde bir apartmanın bahçe kısmında yangın çıktı. Durmuş Bıyıklı Sokak’ta bulunan apartmanın bodrum kısmındaki bahçede, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın çevredeki evlere de zarar verdi. Yangın esnasında LPG tankı da tutuşurken, bir birine yakın binaların ortasındaki bahçede yükselen alevler paniğe yol açtı. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aşarken, itfaiye erleri alevlerle boğuştu, dumana maruz kaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 09.15'te, Hamitköy’de Durmuş Bıyıklı Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum kısmındaki bahçede, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, apartmanın arka bahçesindeki ahşap çardak ve içerisinde muhafaza edilen su deposu ile motoru, muhtelif mobilya ve beyaz eşyalar yandı. Çardağın yanında park halinde bulunan VY 410 plakalı salon aracın sol arka tamponu ve çamurluğunun da ısıdan dolayı eridiği yangında ayrıca, bahse konu apartmanın arka sokağında bulunan bir ikametgahın kapı ile pencere camları çatladı, klima dış ünitesi ve ikametgahın bahçesinde bulunan üç narenciye ve bir asma da yandı.