Kanserle savaş için bağış bekleniyor

Kemal Saraçoğlu Vakfı, ülkenin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı sağlayabilmek için Kurban Bayramında bağışların vakfa yapılması çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, bağış yaparak kanser sürecindeki çocukların tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık ve bu gibi daha birçok ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olunabileceği kaydedildi.

“Bayramlar, mutluluğu paylaşırsak, ihtiyacı olanlara umutlar armağan edebilirsek daha çok anlam kazanır” denilen açıklamada, kurban bağışlarının Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın banka hesap numaralarına, www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binasına giderek veya +90 392 227 0616-17 veya +90 542 850 8700 - +90 542 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşarak gerçekleştirilebileceği belirtildi.

KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI BAĞIŞ HESAPLARI

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 9010-49245-351, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400 (IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00) , Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2020, 12:05