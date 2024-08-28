Keyifli anlar yaşandı

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü ve Girne Özgürada Lions Kulübü iş birliği ile sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, çocukların yüzlerini güldüren anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

Merit Park Hotel bünyesinde yer alan çocuk kulübü Meritta Club, Çağlayan Çocuk Yurdu’nda kalan çocukları ağırlayarak onlar için unutulmaz bir etkinlik düzenledi.

Çocukların hayal güçlerini harekete geçiren bu özel etkinlik, birbirinden renkli aktiviteler ile dolu bir gün sundu.

Etkinliğe Meritta maskotu ile müzik eşliğinde dans ederek başlayan çocuklar, yaz mevsiminin en eğlenceli etkinliklerinden biri olan Kuru Havuz’da hem serinlediler hem eğlendiler. Seramik Yapımı, Tırmanma Duvarı, Ebru Sanatı ve Robot Futbolu gibi aktiviteler ile çocuklar eğlencenin doruğuna ulaşırken, aynı zamanda yaratıcılıklarını da geliştirme fırsatı buldular. Bu sayede çocuklar, el becerilerini ve sosyal ilişkilerini güçlendirirken, mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Meritta Club’da düzenlenen bu etkinlikte çocuklar, yalnızca fiziksel aktiviteler ile değil, damak zevkleri ile de şımartıldılar.

Bu anlamlı organizasyonda Meritta Club Direktörü Burak Sarıkaş ve ekibi, çocukların mutluluğu için titizlikle çalıştı ve onların hayatlarına unutulmaz bir dokunuş yaptılar.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun her kesimine ulaşmayı ve geleceğimizin teminatı olan çocuklara değerli katkılar sunmayı sürdürüyor. Çocukların yaratıcılıklarını destekleyen bu tür etkinliklerin, onların gelişimine pozitif yönde katkı sağlaması hedefleniyor.



