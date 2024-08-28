TUI gündemden düşmüyor

Alman Tur Operatörü TUI'nin, KKTC'ye yönelik günübirlik gezilere son vermesiyle ilgili gelişmeler ve tartışmalar Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Filelelefteros gazetesi "TUI'nin İşgal Altındaki Topraklara Yönelik Gezileri Meclis'e Gidiyor" başlıklı haberinde Alman Tur Operatörü TUI'nin; Güney Kıbrıs’taki operasyon ekibi şefinin, Rum ortaklarına, TUI’nin Kuzey’e yönelik gezileri artık satmayacağı veya tanıtımını yapmayacağını belirten bir elektronik posta gönderdiğinin doğru olduğunu; ancak bunun, TUI’nin konuyla ilgili tutumunu yansıtmadığını açıklamasının arından meselenin aldığı boyut ve de Rum Yönetimi'nin olası pozisyonunun, mecliste ele alınacağı yazdı.

Konunun, bugün Meclis Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Komitesi toplantısında ele alınacağını yazan gazete; toplantıya, Rum Başkanlık Müsteşarı, Turizm Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Turizm Müsteşarlığı Genel Müdürü, Hukuk Dairesi, OEV, KEVE, PASİKSE, ACTA gibi örgüt temsilcilerinin katılacağını belirtti.

Kumis açıklama yaptı

Politis gazetesi de Turizm Müsteşarı Kostas Kumis'in, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada TUI'nin tutumunun değerini düşürme girişiminde bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kumis, şirketin gezilerin sona erdiğine dair çıkan ilk haberlere yönelik kamuoyu önünde diyaloğun sonlandırılmasını istediğini belirtirken hükümetin ve kendi bünyesindeki Turizm Müsteşarlığı'nın, TUI'nin düzeltme açıklamasının ardından şirket ile herhangi bir iletişime geçmediğini de savundu.

Kumis, şirketin zor bir durumda olduğunu söylerken Turizm Müsteşarlığı'nın da kimlerle iş birliği yapacağını seçme hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Kumis açıklamasında "eğer karşımda, internet sayfasında "Discover Kyrenia" tipinde simgeleri ileriye götüren ve dolaylı yoldan işgal altındaki toprakları destinasyon olarak ortaya koyan bir örgüt varsa, iş birliğini ilerletmek için bunları kaldırmasını isteme hakkım yok mu" şeklinde de soru sordu.



Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024, 09:58