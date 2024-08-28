En önemli rota güney

KKTC Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok, 30’dan fazla ülkeden KKTC’ye uyuşturucu ithal edildiğini ancak en önemli geliş rotası olan Güney Kıbrıs olduğunu belirtti.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uyuşturucu ile Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2024-2025" Toplantısı, Acapulco Hotel'de yapıldı.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, uyuşturucu ile mücadelede karşılaşılan zorluklar ve atılması gereken adımlar tartışıldı.

Toplantıda konuşan Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, KKTC’nin uyuşturucu ile mücadelede etkin bir politika belirlemek amacıyla kapsamlı bir strateji geliştirdiğini belirtti.

Deneyimler paylaşılacak

Toplantıda söz alan TC İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanı Levent Gazi Kurtoğlu, Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele konusunda edindiği deneyimlerden örnekler vererek, strateji ve eylem planının önemine vurgu yaptı.

TC İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Soner Yıldırım ise, KKTC’de hazırlanmakta olan strateji ve eylem planının, uyuşturucu ile mücadelede sürdürülen kararlı mücadelenin daha da ileriye taşınmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Yıldırım, bilgi ve tecrübelerini aktarmaya devam edeceklerini belirterek, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı’na ve diğer katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Sunumlar yapıldı

Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu adına Genel Koordinatör Reyfet Abdu da bir sunum yaparak, mevcut durum, strateji ve hedefler hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdi. Bunun yanında, İçişleri Bakanlığı adına Naim Pınar, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürü Turgay Kırok, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gümrük ve Rüsumat Dairesi temsilcileri de kendi alanlarındaki mevcut durum ve eksiklikler üzerine sunumlar yaparak, uyuşturucu ile mücadelede karşılaşılan zorlukları ve atılması gereken adımları tartıştı.

Kırok: Global bir sorun

“Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü olarak her yıl 30'dan fazla farklı ülkeden uyuşturucu ticareti yapan zanlı tespit edip yakalayarak yargıya havale ettik ve bu da bize uyuşturucu ticaretinin global bir sorun olduğunu en açık şekilde gösteriyor.” ifadelerini kullanan Kırok, uyuşturucu ile mücadelede personelin yanı sıra narkotik dedektör köpeklerin rolünün büyük olduğunu aktardı.

Dedektör köpek sayımızı 12’ye yükselttik

Kırok, “Son iki yıl içerisinde narkotik dedektör köpek sayımızı 12’ye yükselttik. Her biri ayrı bir değer olan sevimli dostlarımız uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası haline gelmişlerdir.” dedi.

Ülkeye uyuşturucu sokmama noktasında kararlılıklarını vurgulayan Kırok, “Uyuşturucunun ülkemize en önemli geliş rotası olan Güney Kıbrıs üzerinden transferini engellemek adına Gümrük ve Rüsumat Dairesi ile iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam etmektedir. Eğer uyuşturucu tacirlerine karşı savaşı kazanmak istiyorsak hep birlikte savaşmalıyız.” diye konuştu.

