‘Kimseye zararı yok’

Lefkoşa sokaklarında yürümesi ve yıllar boyu aynı kıyafeti giymesiyle tanınan, geçtiğimiz cumartesi günü ülkede kaçak yaşadığı gerekçesiyle tutuklanan Gana uyruklu Abubakar Uthman, KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Yardımseverlerin desteğiyle ve karton toplayarak yaşamını idame ettiren, sokaklarda uyuyan Uthman’ın savunmasını Barolar Birliği üstlendi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 24 Ağustos 2024 tarihinde, saat 18.30’da Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tespit edilen Abubakar Uthman’nın yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Eylül 2008 tarihinden itibaren 5 bin 807 gündür KKTC’de ikamet izinsiz olarak kaldığının tespit edilerek suçüstü gereğince tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının ifadesinde herhangi bir yerde çalışmadığını, tanımadığı insanların kendisine yiyecek ve karton verdiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan muhaceret kontrolünde 2004 yılında ülkeye öğrenci olarak geldiğinin belirlendiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Doktor kontrollerinden geçirilecek

Barolar Birliği Başkanı Esendağlı, 20 güne itiraz etmeyeceklerini, bu süre içerisinde zanlının yasal statüye kavuşması için girişimde bulunacaklarını söyledi.

Esendağlı, zanlının cezaevine konulmadan önce fiziki kontrolden ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayan bir süre cezaevine gönderilmesine, öncesinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile tam teşekkülü bir devlet hastanesinde kontrolden geçirilmesine emir verdi.

