Çalışkan, fedakar, dürüst

Hayatını kaybeden Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Yenidoğan Uzmanı Dr. Abdullah Akbaş için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

Meslektaşlarının ve sevenlerinin katıldığı törende yapılan konuşmalarda Akbaş’ın çalışkan, fedakâr, dürüst bir hekim olduğu belirtildi.

Törende Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, merhum Dr. Abdullah Akbaş’ın kızı Dr. Aleyna Akbaş, Yenidoğan Uzmanı Dr. Osen Arı, Eski Yenidoğan Klinik Şefi emekli doktor Çiğdem Bakkaloğlu ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan birer konuşma yaptı.

Başhekim Özyılkan konuşmasında, Dr. Abdullah Akbaş’ın dört dörtlük bir doktor olduğunu söyledi.

Özyılkan, “Kısa sürede bize birçok şeyler öğretti. Akbaş, birçok hekimin örnek alması gereken bir kişidir. Böyle bir değerle birlikte oldum, çalıştım, ondan öğrenecek çok şeyler vardı. Onu tanımak çok güzeldi, mekânı cennet olsun.” dedi.

Merhum Dr. Abdullah Akbaş’ın kızı Dr. Aleyna Akbaş da, çok kıymetli babası, uzman Dr. Abdullah Akbaş için toplandıklarını dile getirerek, “Canım babam zorlu tedavi sürecine yenik düştü.” ifadelerini kullandı.

Çok büyük bir değeri uğurladık

Dr. Osen Arı konuşmasında, tıp camiası için çok büyük bir değeri uğurlamak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Dr. Abdullah Akbaş’tan hekimliği ve etiği öğrendiklerini dile getiren Arı, tıp dünyasına daha fazla şeyler katacağına inandığını belirterek, “Emanetine sahip çıkacağız” şeklinde konuştu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi es Yenidoğan Klinik Şefi emekli doktor Çiğdem Bakkaloğlu da, Dr. Abdullah Akbaş’ın artık aralarında olmamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Kaybımız çok büyük” dedi.

Dr. Cenk Soydan ise Akbaş ile yıllarca beraber çalıştıklarını dile getirerek, çalışkan, fedakâr, dürüst bir arkadaş olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından din görevlisi dua okudu. Daha sonra Dr. Abdullah Akbaş’ın naaşı, öğle namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedildi.

