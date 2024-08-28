Bakım ve onarım yapılacak

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği Başkanı Dr. Hasan Birtan ve bazı dernek yetkililerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hükümetin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin bakımı ve onarımıyla ilgili kararı bulunduğunu, hastanenin daha iyi bir noktaya getirileceği konusunda Başbakan Ünal Üstel’in kendisine bilgi verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çıkan yangından sonra yaşanan sıkıntıların bilgisi dahilinde olduğunu da söyledi.

Lefkoşa’da 500 yataklı yeni bir devlet hastanesi projesinin bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, hastane yapılana dek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yenilenme, onarım ve tadilat çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Birtan Tatar’a teşekkür etti

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni Kalkındırma Derneği Başkanı Dr. Hasan Birtan ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a Acil Durum Hastanesi’nin hayata geçmesi için yaptığı girişimlerinden dolayı teşekkür etti.

