2 ayda yargı

Kripto para hesabında 4 milyon dolar olduğunu söyleyerek, bir emlakçıyı dolandıran Engin Can’ın ülkede kaçak yaşam sürdüğü ortaya çıktı.

Girne’de kendisini insanlara zengin biriymiş gibi tanıtan, güven sağlayıp dolandıran zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, teminat talep edildi.

Polis, zanlının 23 Haziran 2024-12 Ağustos 2024 tarihleri arasında K.İ. isimli emlakçıya hesabındaki kripto parayı nakde çevireceğini, komisyoncuya para vermesi gerektiğini, hesabındaki 4 milyon dolar paranın bozulması durumunda ise kendisinden ev satın alacağını söyleyip, kandırdığını açıkladı. Polis, zanlının yalan vaatlerde bulunarak, emlakçı K.İ.’nin 846 bin 200 TL, 12 bin 400 Sterlin, 500 Amerikan Doları ve bin 200 Euro paranın bir kısmını nakit, bir kısmını da banka havale yolu ile kendi hesabına aktarmasını sağlamak suretiyle sahtekarlıkla para ettiğini söyledi.

Polis memuru, şikayetin 15 Ağustos 2024 tarihinde yapıldığını, soruşturma başlatıldığını ve zanlı hakkında tutuklama emri çıkarıldığını kaydetti.

Polis, zanlının 16 Ağustos 2024 tarihinde Boğazköy'de tespit edilerek tutuklandığını, tasarrufunda 2 adet cep telefonu bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma ve alınan tanık ifadelerinde zanlının 2-3 milyon dolar değerinde bitcoinin olduğunu söylediğini ve kendisini zengin bir kişi olarak insanlara tanıttığını belirlediklerini açıkladı. Polis memuru, zanlının insanlara cep telefonundaki bitcoin hesabını gösterip güven kazandığını açıkladı.

Polis memuru, zanlının 17 Ağustos 2024 tarihinde mahkemeye çıkarılarak, hakkında 2 günlük ek tutukluluk süresi temin edildiğini dile getirdi.

Polis memuru, 2 günlük ek tutukluluk süreci içerisinde; şikayetçinin zanlıya göndermiş olduğu havale dekontlarının teslim alındığını, 6 tanık ifadesi temin edildiğini belirtti.

12 kişi sorgulandı, 11 ifade alındı

Polis, dekontlar üzerinde yapılan incelemede toplam havale miktarının 828 bin 700 TL olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının cep telefonunda yapılan incelemede ise kripto alım-satımı yapan uygulama tespit edildiğini, kripto hesabında ise 0.78 dolar yani 26.73 TL olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının 19 Ağustos’ta bir kez daha mahkemeye çıkarılarak, 8 gün ek süre alındığını belitti.

Polis, bu süre içerisinde 12 kişinin sorgulandığını, 11 ifade alındığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 3 Ekim 2023 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının da belirlendiğini açıklayarak, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

